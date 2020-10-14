Вдарили ножем у шию: у Києві важко поранили волонтера "Удару"
Ветеран війни на Донбасі роздавав газети партії Віталія Кличка у Солом'янському районі Києва. 14 жовтня із волонтером "Удару" посварився невідомий чоловік, який вдарив його ножем у шию.
Важко пораненого хлопця госпіталізували до реанімації однієї з лікарень столиці, повідомив у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко. Стан постраждалого медики оцінюють як критичний.
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Коли хлопець відвернувся, чоловік дістав ножа та наніс Станіславу проникаюче поранення в шию. Хлопця забрала швидка. Зараз він у реанімації. Лікарі борються за його життя. Поліція спрацювала оперативно. Нападника затримали, тривають слідчі дії. Переконаний, зловмисник понесе відповідальність за усією суворістю закону,
– написав Кличко.