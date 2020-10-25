Під час моніторингу проведення голосування Комітет виборців України зафіксував п'ять головних порушень на виборах. Основною проблемою спостерігачі назвали недотримання санітарних заходів.

Проблеми та порушення на виборчих дільницях, а також якість проведення всенародного опитування прокоментував генеральний директор Комітету виборців Олексій Кошель, пише 24 канал.

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КВУ назвав такі п’ять головних проблем на місцевих виборах

недотримання санітарних заходів;

факти незаконної агітації;

недопуск спостерігачів на окремі виборчі дільниці;

відкриття виборчих дільниць з затримкою;

порушення, пов'язані з президентським опитуванням в день голосування.

Сприйняття опитування від Зеленського

На думку Кошеля, всенародне опитування проводиться "непрофесійним і навіть аматорським способом". Тому його результати не мають вважатися думкою українців.

Крім того, за спостереженнями КВУ, опитування не користується особливою увагою людей, які приходять на вибори. Кошель також наголосив, що опитування від президента ніяк не регулюється чинним законодавством.

За слова, на місцевих виборах працює приблизно тисяча спостерігачів Комітету виборців України.

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Важливо! Станом на 16:00 МВС зафіксував понад 2 400 порушень виборчого процесу. Правоохоронці склали 63 адмінпротоколи. Понад 500 порушень – незаконна агітація в день виборів. Найчастіше порушення – фотографування бюлетенів.