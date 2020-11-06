Виталий Кличко победил в 1 туре выборов мэра Киева. Политик снова возглавит столицу. Мэр уже отреагировал на свою победу и поблагодарил киевлян.

Так, Кличко получил 50,52% голосов избирателей, поэтому второго тура выборов не будет. Городской глава записал видеообращение относительно победы. Его обнародовали в телеграмме КГГА.

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Мэр поблагодарил своих избирателей за то, что избрали его в 1 туре, а также всех, кто пришел на местные выборы и проголосовал.

Это большая честь для меня и большая ответственность. Ответственность за то, как будет развиваться наш город,

- подчеркнул Кличко.

Обращение Кличко к депутатам Киевсовета

Кличко обратился к новоизбранным депутатам и призвал их показать эффективную работу, несмотря на принадлежность к любой партии. Придется в сжатые сроки принимать бюджет столицы на следующий год.

"Пожалуйста, с 1 заседания настроимся на конструктивное сотрудничество, а не на бесконечные переговоры и коллективные дискуссии, которые никому не интересны, потому что не влияют на качество жизни", – добавил городской глава.

Также Кличко призвал всех депутатов, прошедших в горсовет Киева, провести косультации до начала 1 сессии.

Обратите внимание! В городской совет Киева прошли 7 партий. В частности, "Евросолидарность", УДАР, "Единство", ОПЗЖ, "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос".

Смотрите видеообращение Кличко: