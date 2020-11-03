Территориальная избирательная комиссия уже подсчитала 56% голосов на местных выборах в Киеве. По предварительным подсчетам, больше шансов получить уже в первом туре мэрское кресло имеет Виталий Кличко.

По состоянию на 3 ноября на выборах мэра Киева лидирует действующий глава горсовета Кличко. Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя Киевской ТИК Николай Нилов, сообщает 24 канал.

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В то же время Нилов пока не называет, сколько именно голосов избирателей получил Кличко.

На мэрских гонках лидирует действующий мэр, но окончательные результаты будут тогда, когда сдадутся все районы, и все территориальные избирательные округа будут проработаны членами Киевской городской избирательной комиссии,

– подчеркнул заместитель председателя ТИК.

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Заметим, всего в Киеве есть 13 территориальных избирательных округов. Сейчас подсчитали протоколы из 7.

Согласно данным экзитполу, за Кличко проголосовали 47,8% избирателей. В то же время в городской совет могут пройти сразу 7 политических партий.

Экзитполы партий-кандидатов в горсовет:

"УДАР" – 21,3%,

"Европейская Солидарность" – 18%,

"Слуга Народа" - 9,5%,

"Голос" – 7,2%,

Партия "Единство Александра Омельченко" – 6,8%,

"Оппозиционная платформа – за жизнь" - 6,7%,

ВО "Батькивщина" – 6,6%.

Главное о выборах мэра Киева / Инфографика 24 канала