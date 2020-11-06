Віталій Кличко переміг у 1 турі виборів мера Києва. Політик знову очолить столицю. Міський голова вже відреагував на свою перемогу та подякував киянам.

Так, Кличко отримав 50,52% голосів виборців, тож другого туру виборів не буде. Міський голова записав відеозвернення щодо перемоги. Його оприлюднили у телеграмі КМДА.

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Мер подякував своїм виборцям за те, що обрали його у 1 турі, а також усім, хто прийшов на місцеві вибори та проголосував.

Це – велика честь для мене і велика відповідальність. Відповідальність за те, як буде розвиватися наше місто,

– наголосив Кличко.

Звернення Кличка до депутатів Київради

Кличко звернувся до новообраних депутатів та закликав їх показати ефективну роботу, попри приналежність до будь-якої партії. Доведеться у стислі терміни ухвалювати бюджет столиці на наступний рік.

"Будь ласка, з 1 засідання налаштуймось на конструктивну співпрацю, а не на нескінченні переговори та колективні дискусії, які нікому не цікаві, бо не впливають на якість життя", – додав міський голова.

Також Кличко закликав усіх депутатів, що пройшли до міськради Києва, провести косультації до початку 1 сесії.