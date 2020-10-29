Коли пройдуть нові вибори в Борисполі після смерті мера Федорчука: заява ОПОРИ
У громадській мережі ОПОРА вважають, що нові вибори у Борисполі можуть відбутися вже у 2021 році. Причина цьому – смерть міського голови Анатолія Федорчука.
Що кажуть у ОПОРІ про нові вибори в Борисполі
Про це заявила голова мережі Ольга Айвазовська в ефірі одного з українських телеканалів. За її словами, нові вибори в Борисполі можуть відбутися в січні, передає 24 канал.
Актуально Помер мер Борисполя Анатолій Федорчук: що відомо про політика
Як пояснила Ольга Айвазовська, територіальна виборча комісія оголосить результати до 6 листопада. А потім декілька днів будуть ухвалювати рішення щодо оголошення повторних виборів.
Що цьому передувало
- Напередодні від коронавірусу помер мер Борисполя Анатолій Федорчук. Саме він перемагав на виборах нового міського голови Борисполя.
- Відомо, що в нього зупинилося серце. Тому він потребував кисневої терапії.
- За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще приблизно три тижні тому.
- Раніше Ольга Айвазовська зазначала, через смерть головного претендента на посаду в Борисполі мають провести другий тур. У ньому мають взяти участь кандидати, що посіли друге та третє місця.
- Річ у тім, що у разі смерті кандидата до встановлення результатів його вважають таким, що вибув.
- За словами керівниці ОПОРИ, ТВК ухвалює рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів.
Радимо ознайомитися Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter