У громадській мережі ОПОРА вважають, що нові вибори у Борисполі можуть відбутися вже у 2021 році. Причина цьому – смерть міського голови Анатолія Федорчука.

Що кажуть у ОПОРІ про нові вибори в Борисполі

Про це заявила голова мережі Ольга Айвазовська в ефірі одного з українських телеканалів. За її словами, нові вибори в Борисполі можуть відбутися в січні, передає 24 канал.

Актуально Помер мер Борисполя Анатолій Федорчук: що відомо про політика

Як пояснила Ольга Айвазовська, територіальна виборча комісія оголосить результати до 6 листопада. А потім декілька днів будуть ухвалювати рішення щодо оголошення повторних виборів.

Що цьому передувало

Напередодні від коронавірусу помер мер Борисполя Анатолій Федорчук. Саме він перемагав на виборах нового міського голови Борисполя.

Відомо, що в нього зупинилося серце. Тому він потребував кисневої терапії.

За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще приблизно три тижні тому.

Раніше Ольга Айвазовська зазначала, через смерть головного претендента на посаду в Борисполі мають провести другий тур. У ньому мають взяти участь кандидати, що посіли друге та третє місця.

Річ у тім, що у разі смерті кандидата до встановлення результатів його вважають таким, що вибув.

За словами керівниці ОПОРИ, ТВК ухвалює рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів.

Радимо ознайомитися Як проголосували на місцевих виборах у великих містах України: результати екзитполів



Підсумки дня виборів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу