Второй тур выборов городского головы Краматорска состоится уже скоро. В нем сойдутся самовыдвиженец Александр Гончаренко и действующий мэр Краматорска Андрей Панков.

Отрыв между ними в первом туре составляет более 11%, причем не в пользу Панкова. Гончаренко до победы в первом туре не хватило менее 1,5%. О втором туре и его дате информирует ЦИК.

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Да, второй тур выборов мэра в Краматорске состоится 15 ноября.

В первом же самовыдвиженца Александра Гончаренко поддержали 19 390 горожан (48,61%), а действующий мэр Краматорска Андрей Панков получил 15 056 голосов (37,75% избирателей).

Третье место занял Юрий Трембач от "Демократичної сокири". У него 1206 голосов, а это 3,02%.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Второй тур борьбы за пост мэра происходит только в городах, где население превышает 75 тысяч, а ни один из кандидатов не сумел набрать 51% голосов избирателей.



Как выбирали местных кандидатов и мэров на выборах 25 октября / Инфографика 24 канала