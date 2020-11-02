Действующий мэр Мариуполя Вадим Бойченко победил на местных выборах и остается на занимаемой должности. Он получил более 64% голосов избирателей.

Второе место занял выдвиженец "Оппозиционной платформы – За жизнь" Владимир Клименко. Об этом сообщает UA: Донбасс со ссылкой на Мариупольскую городскую территориальную избирательную комиссию.

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Бойченко получил 64,57% (54 005) голосов избирателей. Кроме него за пост мэра Мариуполя соревновались еще четыре кандидата.

По результатам голосования, они набрали такое количество голосов:

Юлия Башкирова – 1413 голосов, 1,68%

Владимир Клименко – 21611 голосов, 25,84%

Михаил Клюев – 834 голоса, 0,99%

Лидия Мугла – 3952 голоса, 4,72%

Заметим, что Вадима Бойченко впервые избрали городским головой Мариуполя в 2015 году. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от "Оппоблока" 5-м номером в списке как беспартийный.

Интересно, что по информации общественного движения "Честно", Бойченко является фигурантом антикоррупционного расследования. Дело в том, что власти Мариуполя выделили почти 2 миллиона гривен на годовую подписку газеты "Приазовский рабочий" без проведения тендера. Она принадлежит олигарху Ахметову.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко своим распоряжением решил направить 1 999 819 гривен на подписку газеты на средства, предусмотренные в бюджете на социальную защиту населения.

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В мае 2020 года появилась партия "Блок Вадима Бойченко". Политсила зарегистрирована в Мариуполе и тоже приобретает большинство мест в мэрии города. Правда, официальные результаты по новому составу городского совета Мариуполя ТИК обещает обнародовать позже.