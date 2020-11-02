Другий тур виборів міського голови Краматорська відбудеться вже невдовзі. У ньому зійдуться самовисуванець Олександр Гончаренко та чинний мер Краматорська Андрій Панков.

Відрив між ними у першому турі складає понад 11%, при чому не на користь Панкова. Гончаренку до перемоги у першому турі не вистачило менше, ніж 1,5%. Про другий тур та його дату інформує ЦВК.

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Так, другий тур виборів мера у Краматорську відбудеться 15 листопада.

У першому ж самовисуванця Олександра Гончаренка підтримали 19 390 містян (48,61%), а чинний мер Краматорська Андрій Панков отримав 15 056 голосів (37,75% виборців).

Третє місце посів Юрій Трембач від "Демократичної сокири". У нього 1 206 голосів, а це 3,02%.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Другий тур боротьби за посаду мера відбувається лише у містах, де населення перевищує 75 тисяч, а жоден із кандидатів не зумів набрати 51% голосів виборців.



Як обирали місцевих кандидатів та мерів на виборах 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу