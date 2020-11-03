Лидер мэрских гонок в Ровно Виктор Шакирзян набрал 19,84% голосов, однако этого не хватило, чтобы занять кресло городского головы. Именно поэтому в Ровно назначили второй тур городских выборов. Он должен состояться уже 22 ноября.

Ровненская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэра на заседании 2 ноября. Об этом сообщает общественная организация ОПОРА. Важно ЦИК обнародовала победителей выборов в 400 населенных пунктах: детали Во втором туре Виктор Шакирзян сразится с Александром Третяком. Согласно данным, за Шакирзяна отдали свой голос 12 411 избирателей. Зато Александра Третяка поддержал 10 591 избиратель. Результаты выборов мэра Ровно Виктор Шакирзян (Ровно вместе) – 19,84%;

Александр Третяк (Европейская солидарность) – 16,93%;

Виталий Коваль (Слуга народа) – 13,52%;

Олег Осуховский (Свобода) – 8,31%;

Галина Кульчинская (Батькивщина) – 7,43%;

Юрий Вознюк (За майбутнє) – 6,44%;

Алексей Муляренко (Сила и честь) – 6,42%;

Роман Денисюк (Голос) – 5,42%;

Виталий Герман (Победа Пальчевского) – 4,04%;

Роман Коваль (самовыдвижение) – 2,78%;

Татьяна Чубай (Украина) – 2,68%;

Назарий Полищук (Пропозиция) – 0,96%;

Игорь Мичуда – самовыдвижение) - 0,92%;

Сергей Пандрак (Наш край) 0,82%;

Игорь Сухой (Национальный корпус) – 0,60%;

Валерий Коротков (самовыдвижение) – 0,36%. Сейчас нет результатов выборов политических партий в Ровенский городской совет. Обратите внимание! 25 октября в Украине прошли местные выборы по новому принципу: избиратели голосовали за кандидатов по открытым списком. В ЦИК говорят о явке на уровне 36,98%. Однако по подсчетам ОПОРЫ она составляет 35,94%. Все о выборах читайте по ссылке.