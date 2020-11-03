Когда состоится второй тур выборов мэра Ровно: дата
Лидер мэрских гонок в Ровно Виктор Шакирзян набрал 19,84% голосов, однако этого не хватило, чтобы занять кресло городского головы. Именно поэтому в Ровно назначили второй тур городских выборов. Он должен состояться уже 22 ноября.
Ровненская городская территориальная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэра на заседании 2 ноября. Об этом сообщает общественная организация ОПОРА.
Важно ЦИК обнародовала победителей выборов в 400 населенных пунктах: детали
Во втором туре Виктор Шакирзян сразится с Александром Третяком. Согласно данным, за Шакирзяна отдали свой голос 12 411 избирателей. Зато Александра Третяка поддержал 10 591 избиратель.
Результаты выборов мэра Ровно
- Виктор Шакирзян (Ровно вместе) – 19,84%;
- Александр Третяк (Европейская солидарность) – 16,93%;
- Виталий Коваль (Слуга народа) – 13,52%;
- Олег Осуховский (Свобода) – 8,31%;
- Галина Кульчинская (Батькивщина) – 7,43%;
- Юрий Вознюк (За майбутнє) – 6,44%;
- Алексей Муляренко (Сила и честь) – 6,42%;
- Роман Денисюк (Голос) – 5,42%;
- Виталий Герман (Победа Пальчевского) – 4,04%;
- Роман Коваль (самовыдвижение) – 2,78%;
- Татьяна Чубай (Украина) – 2,68%;
- Назарий Полищук (Пропозиция) – 0,96%;
- Игорь Мичуда – самовыдвижение) - 0,92%;
- Сергей Пандрак (Наш край) 0,82%;
- Игорь Сухой (Национальный корпус) – 0,60%;
- Валерий Коротков (самовыдвижение) – 0,36%.
Сейчас нет результатов выборов политических партий в Ровенский городской совет.
Поделиться новостью