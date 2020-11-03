Лідер мерських перегонів у Рівному Віктор Шакирзян набрав 19,84% голосів, однак цього не вистачило, щоб здобути крісло міського голови. Саме тому у Рівному призначили другий тур міських виборів. Він має відбутися вже 22 листопада.

Рівненська міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати виборів мера на засіданні 2 листопада. Про це повідомляє громадська організація ОПОРА. Важливо ЦВК оприлюднила переможців виборів у 400 населених пунктах: деталі У другому турі Віктор Шакирзян змагатиметься з Олександром Третяком. Згідно з даними, за Шакирзяна віддали свій голос 12 411 виборців. Натомість Олександра Третяка підтримав 10 591 виборець. Результати виборів мера Рівного Віктор Шакирзян (Рівне разом) – 19,84%;

Олександр Третяк (Європейська солідарність) – 16,93%;

Віталій Коваль (Слуга народу) – 13,52%;

Олег Осуховський (Свобода) – 8,31%;

Галина Кульчинська (Батьківщина) – 7,43%;

Юрій Вознюк (За майбутнє) – 6,44%;

Олексій Муляренко (Сила і честь) – 6,42%;

Роман Денисюк (Голос) – 5,42%;

Віталій Герман (Перемога Пальчевського) – 4,04%;

Роман Коваль (самовисування) – 2,78%;

Тетяна Чубай (Успішна Україна) – 2,68%;

Назарій Поліщук (Пропозиція) – 0,96%;

Ігор Мічуда (самовисування) – 0,92%;

Сергій Пандрак (Наш край) 0,82%;

Ігор Сухий (Національний корпус) – 0,60%;

Валерій Коротков (самовисування) – 0,36%. Наразі немає результатів виборів політичних партій до Рівненської міської ради. Зверніть увагу! 25 жовтня в Україні пройшли місцеві вибори за новим принципом: виборці голосували за кандидатів за відкритим списком. У ЦВК кажуть про явку на рівні 36,98%. Однак за підрахунками ОПОРИ вона становить 35,94%. Все про вибори читайте за посиланням.