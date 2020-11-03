Коли відбудеться другий тур виборів мера Рівного: дата
Лідер мерських перегонів у Рівному Віктор Шакирзян набрав 19,84% голосів, однак цього не вистачило, щоб здобути крісло міського голови. Саме тому у Рівному призначили другий тур міських виборів. Він має відбутися вже 22 листопада.
Рівненська міська територіальна виборча комісія оприлюднила результати виборів мера на засіданні 2 листопада. Про це повідомляє громадська організація ОПОРА.
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У другому турі Віктор Шакирзян змагатиметься з Олександром Третяком. Згідно з даними, за Шакирзяна віддали свій голос 12 411 виборців. Натомість Олександра Третяка підтримав 10 591 виборець.
Результати виборів мера Рівного
- Віктор Шакирзян (Рівне разом) – 19,84%;
- Олександр Третяк (Європейська солідарність) – 16,93%;
- Віталій Коваль (Слуга народу) – 13,52%;
- Олег Осуховський (Свобода) – 8,31%;
- Галина Кульчинська (Батьківщина) – 7,43%;
- Юрій Вознюк (За майбутнє) – 6,44%;
- Олексій Муляренко (Сила і честь) – 6,42%;
- Роман Денисюк (Голос) – 5,42%;
- Віталій Герман (Перемога Пальчевського) – 4,04%;
- Роман Коваль (самовисування) – 2,78%;
- Тетяна Чубай (Успішна Україна) – 2,68%;
- Назарій Поліщук (Пропозиція) – 0,96%;
- Ігор Мічуда (самовисування) – 0,92%;
- Сергій Пандрак (Наш край) 0,82%;
- Ігор Сухий (Національний корпус) – 0,60%;
- Валерій Коротков (самовисування) – 0,36%.
Наразі немає результатів виборів політичних партій до Рівненської міської ради.
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