Местные выборы в Украине будут проведены в короткие сроки. Они должны продемонстрировать власти на местах, как к ней реально относятся люди.

Об этом заявил председатель Офиса Президента Андрей Богдан в эфире программы "Свобода слова", однако, конкретной даты – не назвал.

Читайте также: Местные выборы: когда состоятся и какие шансы у партий

Чиновник отметил, что результаты местных выборов четко покажут, какого отношения от власти хотят люди и кому они доверяют.

Только люди будут решать, кто власть и кому они доверяют. Люди будут верить не пустым словам о тысяче садов, а оценят, как к ним относится местная власть, как у них вымогают взятки, как их унижают, как не отвечают на их требования. Я думаю, что скорые выборы, а они в любом случае будут очень быстро, продемонстрируют местной власти, как к ним относятся люди,

– отметил Богдан.

К слову, ранее Богдан заявил, что местные выборы невозможно провести досрочно без принятия соответствующего закона. Кроме того, сначала нужно закончить реформу децентрализации. Тогда можно говорить о проведении досрочных местных выборов.

Когда в Украине должны состояться местные выборы?Согласно Конституции Украины, местные выборы проходят раз в пять лет. Соответственно, очередные выборы должны пройти в октябре 2020 года.



Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". В то же время, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.



Несмотря на это, многие эксперты прогнозируют, что новая власть захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.