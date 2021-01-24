В Конотопе выбирают мэра: какая явка избирателей
В Конотопе 24 января повторно избирают мэра, ведь предыдущий победитель выборов Александр Луговой умер от коронавируса. Явка людей по состоянию на 13:00 достигла лишь 14,35%.
Есть ли нарушения
Во время голосования уже зафиксировали 7 нарушений, сообщает "Честно".
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На одном из участков полиция зафиксировала, как пьяный избиратель порвал бюллетень.
Порванный бюллетень / Фото "Честно"
Кто соревнуется за кресло мэра
- Наталья Губенко, самовыдвиженка;
- Сергей Завгородний, самовыдвиженец;
- Юрий Павлов, партия "Пропозиція";
- Николай Пасько, самовыдвиженец;
- Инна Пащенко, самовыдвиженка;
- Артем Семенихин, "Свобода";
- Оксана Ульянченко, самовыдвиженка.
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