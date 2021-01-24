В Конотопе 24 января повторно избирают мэра, ведь предыдущий победитель выборов Александр Луговой умер от коронавируса. Явка людей по состоянию на 13:00 достигла лишь 14,35%.

Есть ли нарушения Во время голосования уже зафиксировали 7 нарушений, сообщает "Честно". К теме В Конотопе повторно избирают мэра: что известно На одном из участков полиция зафиксировала, как пьяный избиратель порвал бюллетень.

Порванный бюллетень / Фото "Честно" Кто соревнуется за кресло мэра Наталья Губенко, самовыдвиженка;

Сергей Завгородний, самовыдвиженец;

Юрий Павлов, партия "Пропозиція";

Николай Пасько, самовыдвиженец;

Инна Пащенко, самовыдвиженка;

Артем Семенихин, "Свобода";

Оксана Ульянченко, самовыдвиженка. Обратите внимание! Выборы в это воскресенье проходят не только в Конотопе. В 13 областях подбирают местных депутатов. В нескольких населенных пунктах голосуют за руководителей поселковых советов.

Выборы в Конотопе / Фото "Честно" Выборы в Конотопе / Фото "Честно"