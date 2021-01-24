В Конотопе повторно выбирают мэра: что известно
В нескольких населенных пунктах Украины 24 января проходят повторные местные выборы. Например, в Конотопе выбирают нового мэра.
Что известно о выборах в Конотопе
За кресло мэра борются 7 кандидатов, большинство из них – самовыдвиженцы, сообщает "Конотоп City".
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Кандидаты на должность мэра
- Наталья Губенко, самовыдвиженка;
- Сергей Завгородний, самовыдвиженец;
- Юрий Павлов, партия "Пропозиция";
- Николай Пасько, самовыдвиженец;
- Инна Пащенко, самовыдвиженка;
- Артем Семенихин, "Свобода";
- Оксана Ульянченко, самовыдвиженка.
Почему в Конотопе проходят повторные выборы
Дело в том, что предыдущий победитель выборов Александр Луговой умер от осложнений коронавируса. Он успел поблагодарить избирателей за поддержку, однако 16 ноября его организм не выдержал.
Где еще проходят выборы
- Как сообщает Центральная избирательная комиссия, в 13 областях выбирают еще депутатов городских, поселковых и сельских советов.
- Кроме этого, голосуют за руководителей Брошнев-Осадского поселкового совета, в Ивано-Франковской области и за главу Улановского совета Винницкой области.
- В Мурованском сельском совете Львовской области тоже избирают председателя.
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