В нескольких населенных пунктах Украины 24 января проходят повторные местные выборы. Например, в Конотопе выбирают нового мэра.

Что известно о выборах в Конотопе

За кресло мэра борются 7 кандидатов, большинство из них – самовыдвиженцы, сообщает "Конотоп City".

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Кандидаты на должность мэра

Наталья Губенко, самовыдвиженка;

Сергей Завгородний, самовыдвиженец;

Юрий Павлов, партия "Пропозиция";

Николай Пасько, самовыдвиженец;

Инна Пащенко, самовыдвиженка;

Артем Семенихин, "Свобода";

Оксана Ульянченко, самовыдвиженка.

Почему в Конотопе проходят повторные выборы

Дело в том, что предыдущий победитель выборов Александр Луговой умер от осложнений коронавируса. Он успел поблагодарить избирателей за поддержку, однако 16 ноября его организм не выдержал.

Где еще проходят выборы