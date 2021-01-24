У Конотопі обирають мера: яка явка виборців
У Конотопі 24 січня повторно обирають мера, адже попередній переможець виборів Олександр Луговий помер від коронавірусу. Явка людей станом на 13:00 досягла лише 14,35%.
Чи є порушення
Під час голосування вже зафіксували 7 порушень, повідомляє "Чесно".
До теми У Конотопі повторно обирають мера: що відомо
На одній з дільниць поліція зафіксувала, як п'яний виборець порвав бюлетень.
Порваний бюлетень / Фото "Чесно"
Хто змагається за крісло мера
- Наталія Губенко, самовисуванка;
- Сергій Завгородній, самовисуванець;
- Юрій Павлов, партія "Пропозиція";
- Микола Пасько, самовисуванець;
- Інна Пащенко, самовисуванка;
- Артем Семеніхін, "Свобода";
- Оксана Ульянченко, самовисуванка.
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