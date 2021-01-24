У Конотопі 24 січня повторно обирають мера, адже попередній переможець виборів Олександр Луговий помер від коронавірусу. Явка людей станом на 13:00 досягла лише 14,35%.

Чи є порушення Під час голосування вже зафіксували 7 порушень, повідомляє "Чесно". До теми У Конотопі повторно обирають мера: що відомо На одній з дільниць поліція зафіксувала, як п'яний виборець порвав бюлетень.

Порваний бюлетень / Фото "Чесно" Хто змагається за крісло мера Наталія Губенко, самовисуванка; Сергій Завгородній, самовисуванець; Юрій Павлов, партія "Пропозиція"; Микола Пасько, самовисуванець; Інна Пащенко, самовисуванка; Артем Семеніхін, "Свобода"; Оксана Ульянченко, самовисуванка. Зверніть увагу! Вибори в цю неділю відбуваються не лише у Конотопі. У 13 областях добирають місцевих депутатів. У кількох населених пунктах голосують за очільників селищних рад.

Вибори у Конотопі / Фото "Чесно" Вибори у Конотопі / Фото "Чесно"