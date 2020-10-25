Уже сейчас кандидаты отправились в свои избирательные штабы ожидать результаты экзитполов. А вместе с ними – наши корреспонденты. Они находятся в штабах кандидатов в мэры Киева от партии "Слуга народа", "Голос" и "Европейская Солидарность".

Почти везде фиксируют похожие нарушения, однако кандидаты пытаются "креативить". Обо всех подробностях того, что там происходит и о каких нарушениях отчитываются – читайте в материале 24 канала.

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"Слуга народа" – более 2 тысяч нарушений

В штабе "Слуги народа" сейчас находится очень мало людей и журналистов. Все из-за карантинных ограничений. Там их более или менее придерживаются: есть маски, антисептики, стулья для журналистов, расположенные на безопасном расстоянии.

В партии ожидают, что явка к концу дня увеличится. Председатель партии Александр Корниенко на брифинге рассказал, что наблюдатели "Слуги народа" зафиксировали более 2 тысяч нарушений на избирательных участках.

Например, в Херсоне один из кандидатов на городского главу пришел в маске с партийной символикой.

Со стороны нашей партии были нарушения. Потому что 32 тысячи кандидатов и почти 1,5 тысячи – на главу города. Трудно все проконтролировать. Мы проводим разъяснительную работу,

– отметил Корниенко

"Голос" – что кому пытались дарить

В столичный штаб "Голоса" уже понемногу сходятся люди. Все ждут, когда закроются участки и будут первые результаты экзитпола – тогда же и ждут кандидата в мэры от партии Сергея Притулу.

"Голос" не заметили в определенных нарушениях, однако некоторые все-таки случались. В частности, пытались "креативить" и воспользоваться пандемией коронавируса. А именно:

пробовали подарить защитные маски или средства защиты;

выдавать соответствующие памятки относительно того, как голосовать во время выборов, чтобы не подвергать себя опасности. Конечно, с соответствующей партийной символикой;

кроме этого даже пытались накормить членов комиссии.

Фракция "Голос" проводит параллельный подсчет явки, по состоянию на 16 часов она составила 25%. Активнее всего голосует Борщаговка и Деснянский район, "пасут задних" – центр Киева, Шевченковский район и Печерск.

По подсчетам "Голоса" проголосовали 538 тысяч человек.

"Европейская солидарность" – главные нарушения

Как сообщили наши корреспонденты, в "Европейской солидарности" проводят предварительный подсчет, а также мониторят нарушения. Во всех штабах они примерно одинаковы – раздача масок и подготовка избирателей.

По мнению ЕС, такая плохая организация выборов является сознательной. И рассказали о главных нарушениях:

по всему округу в Броварах все бюллетени пронумерованы, хотя это запрещено избирательным законодательством;

наибольшим уголовным нарушением считают опрос от президента, который, по их мнению, является формой агитации;

на некоторых участках паспорта не проверяли – такое случалось часто.



Что украинцы думают о "подарках" кандидатов на выборах / Инфографика 24 канала

Смотрите видео 24 канала: какие нарушения зафиксировали в штабах "Слуги народа", "Голосе" и ЕС