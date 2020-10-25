Вже зараз кандидати вирушили до своїх виборчих штабів очікувати результати екзитполів. А разом із ними – наші кореспонденти. Вони перебувають у штабах кандидатів у мери Києва від партії "Слуга народу", "Голос" та"Європейська Солідарність".

Майже всюди фіксують схожі порушення, однак кандидати намагаються "креативити". Про всі подробиці того, що там відбувається і про які порушення звітують – читайте у матеріалі 24 каналу.

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"Слуга народу" – понад 2 тисячі порушень

У штабі "Слуги народу" зараз перебуває дуже мало людей та журналістів. Все через карантинні обмеження. Там їх більш-менш дотримуються: є маски, антисептики, стільці для журналістів, розташовані на безпечній відстані.

У партії очікують, що явка до кінця дня збільшиться. Голова партії Олександр Корнієнко на брифінгу розповів, що спостерігачі "Слуги народу" зафіксували понад 2 тисячі порушень на виборчих дільницях.

Наприклад, у Херсоні один з кандидатів на міського очільника прийшов у масці з партійною символікою.

З боку нашої партії були порушення. Тому що є 32 тисячі кандидатів і майже 1,5 тисячі – на голову міста. Важко все проконтролювати. Ми проводимо роз'яснювальну роботу,

– зазначив Корнієнко

"Голос" – що кому намагались дарувати

У столичний штаб "Голосу" вже потрохи сходяться люди. Всі очікують, коли закриються дільниці та будуть перші результати екзитполу – тоді ж і чекають на кандидата в мери від партії Сергія Притулу.

"Голос" не помітили в певних порушеннях, однак деякі таки траплялися. Зокрема, намагалися "креативити" та скористатися пандемією коронавірусу. А саме:

пробували подарувати захисні маски або засоби захисту;

видавати відповідні пам'ятки щодо того, як голосувати під час виборів, аби не наражати себе на небезпеку. Звісно, з відповідною партійною символікою;

окрім цього навіть намагалися нагодувати членів комісії.

Фракція "Голос" проводить паралельний підрахунок явки, станом на 16 годину вона склала 25%. Найактивніше голосує Борщагівка та Деснянський район, "пасуть задніх" – центр Києва, Шевченківський район та Печерськ.

За підрахунками "Голосу" проголосували 538 тисяч людей.

"Європейська солідарність" – головні порушення

Як повідомили наші кореспонденти, у "Європейській солідарності" проводять попередній підрахунок, а також моніторять порушення. У всіх штабах вони приблизно однакові – роздавання масок та підготовка виборців.

На думку ЄС, така погана організація виборів – є свідомою. І розповіли про головні порушення:

по всьому округу у Броварах всі бюлетені пронумеровані, хоча це заборонено виборчим законодавством;

найбільшим кримінальним порушенням вважають опитування від президента, яке, на їхню думку, є формою агітації;

на деяких дільницях паспорти не перевіряли – таке траплялося часто.



Що українці думають про "подарунки" кандидатів на виборах / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео 24 каналу: які порушення зафіксували у штабах "Слуги народу", "Голосі" та ЄС