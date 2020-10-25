Коронавирус обнаружили у членов избирательной комиссии в Кропивницком: участок не закрыли
На избирательном участке в Кропивницком у трех членов избирательной комиссии обнаружили коронавирус. Их исключили с работы. В то же время участок продолжил свою работу.
Инцидент произошел на избирательном участке, расположенном в центральной городской больнице. Об этом сообщает ОПОРА.
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Что известно о коронавирусе на участке в Кропивницком
- Тесты членов участковой избирательной комиссии показали, что организм борется с коронавирусом, хотя никаких симптомов у них не было.
- После этого помещение участка продезинфицировали и он продолжает работу.
- Для работы комиссии хватает кворума.
Как проходят местные выборы в Кропивницком
- На Кировоградщине проголосовать на местных выборах пришло много людей даже несмотря на пандемию COVID-19.
- Наибольшую активность проявили люди среднего возраста и пенсионеры. Среди основных нарушений было то, что из-за больших очередей люди голосовали вне кабинок.
- В то же время самый пик пришелся на середину дня – перед избирательными участками выстроились очереди по 20 – 30 человек. Чтобы зайти в помещение приходилось ждать по полчаса, также запускали не более, чем 8 человек одновременно.
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