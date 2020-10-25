На избирательном участке в Кропивницком у трех членов избирательной комиссии обнаружили коронавирус. Их исключили с работы. В то же время участок продолжил свою работу.

Инцидент произошел на избирательном участке, расположенном в центральной городской больнице. Об этом сообщает ОПОРА. Актуально Люди голосовали вне кабинок: как проходят выборы в Кропивницком Что известно о коронавирусе на участке в Кропивницком Тесты членов участковой избирательной комиссии показали, что организм борется с коронавирусом, хотя никаких симптомов у них не было.

После этого помещение участка продезинфицировали и он продолжает работу.

Для работы комиссии хватает кворума. Обратите внимание! На одном из избирательных участков Кропивницкого, 12 членов УИК имели из средств защиты лишь 100 масок, которые они должны менять каждые 2 часа. Однако этого недостаточно, поэтому люди за свой счет приобрели себе еще маски. Как проходят местные выборы в Кропивницком На Кировоградщине проголосовать на местных выборах пришло много людей даже несмотря на пандемию COVID-19.

Наибольшую активность проявили люди среднего возраста и пенсионеры. Среди основных нарушений было то, что из-за больших очередей люди голосовали вне кабинок.

В то же время самый пик пришелся на середину дня – перед избирательными участками выстроились очереди по 20 – 30 человек. Чтобы зайти в помещение приходилось ждать по полчаса, также запускали не более, чем 8 человек одновременно.

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