На Кировоградщине проголосовать на местных выборах пришло много людей, даже несмотря на пандемию COVID-19. Наибольшую активность проявили люди среднего возраста и пенсионеры. Среди основных нарушений было то, что из-за больших очередей люди голосовали вне кабинок.

Из-за состояния здоровья у людей почтенного возраста не выдерживали нервы и они начинали заполнять бюллетени уже в фое. Охрана составляла админпротоколы о нарушениях, а затем просила людей зайти внутрь и проголосовать правильно, передает корреспондент 24 канала.

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В то же время самый пик пришелся на середину дня – перед избирательными участками выстроились очереди по 20 – 30 человек. Чтобы зайти в помещение приходилось ждать по полчаса, также запускали не более, чем 8 человек одновременно.

Нарушения на выборах

Людей предупреждали, что кроме паспорта, масок и перчаток, нужно было взять с собой собственную ручку, однако они не прислушивались к этому. На одном из участков Кропивницкого зафиксировали примерно 30 таких случаев, однако людей не отправляли домой. У членов избирательной комиссии был резерв ручек, которые дезинфицировали после каждого избирателя.

Также людей просили не приводить с собой домашних любимцев и маленьких детей. Однако было обнаружено, что многие семьи приходили с детьми, которые были без масок. Они объясняли это тем, что не думают, что подвергают детей опасности – им лишь не с кем их оставить.

Коронавирус у членов УИК

Во время голосования на территории области зафиксировали 3 случая коронавируса у членов УИК, которых отправили на изоляцию. В то же время на одном из избирательных участков Кропивницкого, 12 членов УИК имели из средств защиты лишь чуть больше, чем 100 масок, которые они должны менять каждые 2 часа. Однако этого недостаточно, поэтому люди за свой счет приобрели себе тканевые маски.

Опрос от президента

Возле одного из участков Кропивницкого, опросом от президента занималась волонтер пенсионного возраста. Она не призывала людей участвовать в опросе – если кому-то было интересно, то они сами подходили. Однако волонтер не уточняла, кто ее работодатель и за какую сумму она работает.

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Календарь местных выборов / Инфографика 24 канала