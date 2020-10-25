На виборчій дільниці у Кропивницькому в трьох членів виборчої комісії виявили коронавірус. Їх виключили з роботи. Водночас дільниця продовжила свою роботу.

Інцидент трапився на виборчій дільниці, розташованій у центральній міській лікарні. Про це повідомляє ОПОРА. Актуально Люди голосували поза кабінками: як проходять вибори у Кропивницькому Що відомо про коронавірус на дільниці в Кропивницькому Тести членів дільничної виборчої комісії показали, що організм бореться з коронавірусом, хоча ніяких симптомів у них не було.

Після цього приміщення дільниці продезінфікували і вона продовжує роботу.

Для роботи комісії вистачає кворуму. Зверніть увагу! На одній із виборчих дільниць Кропивницького, 12 членів ДВК мали із засобів захисту лише 100 масок, які вони повинні змінювати кожні 2 години. Проте цього недостатньо, тому люди за власний кошт придбали собі ще масок. Як проходять місцеві вибори у Кропивницькому На Кіровоградщині проголосувати на місцевих виборах прийшло багато людей навіть попри пандемію COVID-19.

Найбільшу активність виявили люди середнього віку та пенсіонери. Серед основних порушень було те, що через великі черги люди голосували поза кабінками.

Водночас найбільший пік припав на середину дня – перед виборчими дільницями утворилися черги по 20 – 30 людей. Аби зайти в приміщення доводилося чекати по півгодини, також запускали не більше, ніж 8 людей одночасно.

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