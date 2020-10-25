Коронавірус виявили в членів виборчої комісії в Кропивницькому: дільницю не закрили
На виборчій дільниці у Кропивницькому в трьох членів виборчої комісії виявили коронавірус. Їх виключили з роботи. Водночас дільниця продовжила свою роботу.
Інцидент трапився на виборчій дільниці, розташованій у центральній міській лікарні. Про це повідомляє ОПОРА.
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Що відомо про коронавірус на дільниці в Кропивницькому
- Тести членів дільничної виборчої комісії показали, що організм бореться з коронавірусом, хоча ніяких симптомів у них не було.
- Після цього приміщення дільниці продезінфікували і вона продовжує роботу.
- Для роботи комісії вистачає кворуму.
Як проходять місцеві вибори у Кропивницькому
- На Кіровоградщині проголосувати на місцевих виборах прийшло багато людей навіть попри пандемію COVID-19.
- Найбільшу активність виявили люди середнього віку та пенсіонери. Серед основних порушень було те, що через великі черги люди голосували поза кабінками.
- Водночас найбільший пік припав на середину дня – перед виборчими дільницями утворилися черги по 20 – 30 людей. Аби зайти в приміщення доводилося чекати по півгодини, також запускали не більше, ніж 8 людей одночасно.
Як безпечно проголосувати на виборах / Інфографіка 24 каналу
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