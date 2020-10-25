В Украине продолжаются местные выборы. Украинцы выбирают мэров городов, депутатов областных, местных, поселковых советов. На участке, чтобы отдать свои голоса за кандидатов, спешат также известные украинские политики и государственные деятели. Кто уже проголосовал – смотрите в материале.

Денис Шмыгаль

Первым избирательный участок в родном городе посетил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Премьер-министр Украины уже с самого утра проголосовал на местных выборах по месту регистрации во Львове. Шмыгаль голосовал на участке во Львовском профессиональном колледже спорта.

Добавим, что Шмыгаль на избирательный участок пришел вместе с женой и старшей дочерью.



Денис Шмыгаль на местных выборах во Львове / Фото 24 канала

Денис Шмыгаль также прокомментировал всеукраинский опрос, который проводят волонтеры за инициированием Владимира Зеленского, на выходе из избирательных участков. Он считает его репрезентативным: "Президент хочет услышать людей: это один из элементов общения президента с людьми", – сказал он журналистам.

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уже отдал свой голос на местных выборах в Киеве. Проголосовать с ним пришла и его жена – Елена Зеленская.

Также президент принял участие во всеукраинском опросе и пообщался с журналистами. Да, один из представителей СМИ спросил президента об изменении его имиджа, на что тот ответил: "Я тот, кто я есть. Я – Владимир Зеленский и именно таким родился, таким я стал. И именно за такого человека голосовали люди. Относительно рейтингов – мы увидим все цифры".

После этого началась словесная перепалка, в которую вступила и пресс-секретать Зеленского Юлия Мендель. Президента начали перебивать и выкрикивать еще какие-то вопросы.

Смотрите видео, как голосует Владимир Зеленский:

Дмитрий Разумков

Председатель парламента Дмитрий Разумков тоже уже проголосовал на выборах на участке №800982, который находится на улице Тургеневской, 71 в Киеве. Однако он не смог принять участие в инициированном президентом опросе. А все потому, что на избирательный участок не явились волонтеры.

"Нет, я не отвечал на пять вопросов (президента – 24 канал). Как бы я ответил? Думаю, это же теоретически закрытый опрос, но будет практика – будем об этом говорить", – отметил Разумков. Он добавил, что не будет искать сегодня волонтеров, потому что ему "есть чем заняться".



Дмитрий Разумков на местных выборах / Фото Укринформ

Виталий Кличко

Зато мэр Киева Виталий Кличко недавно заболел коронавирусом. Поэтому, он заявил, что не будет голосовать на местных выборах 25 октября.

"Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома, на самоизоляции. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами. Работаю дистанционно и контролирую работу городских служб", – написал Кличко в фейсбуке.

Также мэр Киева напоминает, чтобы, идя на избирательный участок, украинцы не забывали о правилах безопасности: надеть маску, взять антисептик, ручку и придерживаться социальной дистанции на участке.

Митрополит Епифаний

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний также воспользовался своим правом гражданина нашего государства и проголосовал на местных выборах. Он вспомнил о жителях оккупированного Крыма и Донбасса.

"Благодарим Господа и наших защитников Родины, что мы можем беспрепятственно, свободно и с надеждой в сердце делать свой выбор. Такой возможности не имели миллионы украинцев, которые веками боролись за независимость для нашего государства. Лишенные права свободного голоса и наши соотечественники на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Поэтому ценя то, что имеем, делаем свой выбор с любовью к Украине", – добавил митрополит.

Епифаний отметил, что он на божественной литургие помолится вместе с духовенством за украинский народ и наше государство.

Сергей Притула

Кандидат на должность мэра Киева Сергей Притула также уже проголосовал на одном из избирательных участков столицы. Сделал он это вместе со своей женой. Сразу после голосования Притула пообщался с журналистами. В частности, он заявил, что ожидает принять участие во втором туре выборов и обратился к Виталию Кличко.

Как голосовал Сергей Притула – смотрите в видео 24 канала

Обратите внимание! Местные выборы-2020 в Украине происходят во всех регионах, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и прифронтовых территорий, а также – Крыма.

Больше информации о том, как проходят местные выборы в Украине, вы можете найти по ссылке.



Как выбирают кандидатов в депутаты и глав городских, сельских и поселковых советов / Инфографика 24 канала