Голосування на місцевих виборах в Україні не минає без пригод та курйозних моментів. Тому 24 канал зібрав всі найцікавіші та найсмішніші події, що трапились на дільницях та біля них у день виборів.

Що сталося на місцевих виборах та які курйози найбільше здивували українців – читайте у нашому матеріалі 24 каналу.

До теми! Як голосують на місцевих виборах відомі політики та діячі: фото та відео

Оголена активістка перед Зеленьким

На Оболоні, де голосував Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою, з главу держави стався неприємний інцидент. Перед тим, як президент зайшов на дільницю, активістка Femen підняла спідницю, під якою її геніталії були обмазані зеленкою, а на поділі одягу було написано ZEXIST.

Проте,правоохоронці дівчину швидко забрали від презмдента. На питання журналістів, у чому полягає мета акції, вона відповіла: "Все написано на тілі".

Дивіться відео інциденту:

Сейф з бюлетенями розрізали болгаркою

У Верхньорогачицькому районі Херсонської області на дільниці члени виборчої комісії не змогли відкрити сейф з бюлетенями, повідомляє поліція області.

Тому працівники служби з надзвичайних ситуацій розрізали сейф і дістали бюлетені. Бюлетені таки не пошкодили, тож дільниця розпочала працювати в штатному режимі. Наразі всі виборчі дільниці в Херсонській області відкрилися і працюють в штатному режимі.



Сейф з бюлетенями розрізали болгаркою / Фото з поліції області

Кабінки з драбин та ширми лялькового театру

У Житомирі зробили на одній з дільниць кабінку для голосування із двох драбин. Ще одна кабінка була у вигляді завіси з лялькового театру. Натомість на багатьох дільницях міста кабінки відсутні взагалі. У Житомирській ТВК пояснюють все так: виробник не встиг виготовити кабінки вчасно.

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Зверніть увагу! Місцеві вибори-2020 в Україні відбуваються у всіх регіонах, окрім окупованих районів Донецької і Луганської областей та прифронтових територій, а також – Криму.

Більше інформації про те, як проходять місцеві вибори в Україні, ви можете знайти за посиланням.



Як обирають кандидатів в депутати та голів міських, сільських і селищних рад / Інфографіка 24 каналу

