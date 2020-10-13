"Всенародный опрос" в день выборов, который анонсировал президент Владимир Зеленский, будет добровольным. Волонтеры с урнами для ответов будут стоять возле избирательных участков.

Координатором опроса является заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Об этом рассказал бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем телеграм-канале.

Дополнительные 5 вопросов: Зеленский анонсировал всенародный опрос во время выборов

Как будет происходить опрос

Украинцам будут выдавать своеобразные "бюллетени", но не на избирательных участках, а возле них. Кроме того, по словам Лещенко, первый вопрос опроса озвучат 14 октября. Далее будут обнародовать по одному вопросу в день.

Всенародный опрос от Зеленского: что известно