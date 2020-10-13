Голосование будет добровольным, – Лещенко рассказал детали опроса от Зеленского
"Всенародный опрос" в день выборов, который анонсировал президент Владимир Зеленский, будет добровольным. Волонтеры с урнами для ответов будут стоять возле избирательных участков.
Координатором опроса является заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Об этом рассказал бывший народный депутат Сергей Лещенко в своем телеграм-канале.
Дополнительные 5 вопросов: Зеленский анонсировал всенародный опрос во время выборов
Как будет происходить опрос
Украинцам будут выдавать своеобразные "бюллетени", но не на избирательных участках, а возле них. Кроме того, по словам Лещенко, первый вопрос опроса озвучат 14 октября. Далее будут обнародовать по одному вопросу в день.
Всенародный опрос от Зеленского: что известно
- Зеленский 13 октября анонсировал опрос, который состоится в день выборов.
- Украинцы смогут ответить на дополнительных 5 вопросов.
- По словам Зеленского, вопросы будут касаться того, что "люди обсуждают на улице, на кухне и в интернете, о чем спорят с друзьями, родителями или таксистами".
- В то же время в Комитете избирателей Украины обеспокоены решением президента. В КИУ утверждают, что опрос противоречит избирательному законодательству.
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