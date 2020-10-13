Голосування буде добровільним, – Лещенко розповів деталі опитування від Зеленського
"Всенародне опитування" у день виборів, яке анонсував президент Володимир Зеленський, буде добровільним. Волонтери з урнами для відповідей стоятимуть біля виборчих дільниць
Координатором опитування є заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Про це розповів колишній народний депутат Сергій Лещенко у своєму телеграм-каналі.
Додаткові 5 питань: Зеленський анонсував всенародне опитування під час виборів
Як відбуватиметься опитування
- Українцям видаватимуть своєрідні "бюлетені", але не на виборчих дільницях, а біля них. Потім люди кидатимуть відповіді в спеціальні урни.
- Крім того, за словами Лещенка, перше питання опитування озвучать 14 жовтня. Далі будуть оприлюднювати по одному питанню в день.
Всенародне опитування від Зеленського: що відомо
- Зеленський 13 жовтня анонсував опитування, яке відбуватиметься у день виборів.
- Українці зможуть відповісти на додаткових 5 питань.
- За словами Зеленського, питання стосуватимуться того, що "люди обговорюють на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаються з друзями, батьками або таксистами".
- Водночас у Комітеті виборців України занепокоєні рішенням президента. У КВУ стверджують, що опитування суперечить виборчому законодавству.
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