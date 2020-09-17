Любое изменение постановления будет означать уступки Кремлю, – Рахманин о выборах в ОРДЛО
Верховная Рада постановила, что выборы в тех ОРДЛО возможны только после полного разоружения и вывода иностранных войск и техники. Россиян это не устраивает, поэтому они уже более месяца блокируют переговоры по Донбассу и требуют изменить это одноразовое постановление.
Однако эти изменения могут означать лишь то, что Украина идет на уступки России. Такое мнение в эфире программы "Есть вопрос" на 24 канале высказал председатель парламентской фракции "Голос" и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Рахманин. Он также пояснил, насколько изменения в постановление о выборах дают основания волноваться.
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По его словам, это лишь однократное постановление и после проведения выборов теряет силу. Однако сейчас в принципе невозможны выборы на оккупированных территориях – как теоретически, так и практически.
Можно лишь провести имитацию выборов, но любую процедуру на оккупированных территориях выборами назвать нельзя,
– считает Рахманин.
"Если на повестку дня внесут этот вопрос, то это будет означать, что Украина как государство идет на уступки Кремлю в вопросах государственной важности, национальной безопасности и территориальной целостности", – заявил Рахманин. Он пояснил: с правовой точки зрения – внести изменения в постановление невозможно в принципе. А по политическому аспекту – любое изменение будет означать, что мы идем на уступки России.
Что известно о местных выборах?
Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. В рамках волеизъявления украинцы будут выбирать мэров и сельских голов, депутатов местных, районных и областных советов, председателей районных и областных советов.
Однако нардеп считает, что у большинства депутатов хватает смысла, чтобы за этот проект постановления не голосовать. А все переговоры Трехсторонней контактной группы россияне блокируют именно через это постановление о назначении выборов. По мнению нардепа, идти на уступки РФ ни в коем случае нельзя.
Смотрите полностью видео разговора с Сергеем Рахманиным о постановлении Верховной Рады:
Выборы на оккупированных территориях: главное
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что на заседании группы 19 августа Россия поставила ультиматум о смене Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.
- Кравчук обратился к председателю Совета Разумкова. Он попросил спикера рассмотреть, соответствует ли постановление парламента о назначении местных выборов закону об особом статусе Донбасса и Минским соглашениям. Собственно она нарушает "Минск" по убеждению представителей оккупированного Донбасса.
- 25 августа парламентский комитет по вопросам государственной власти принял решение о рассмотрении обращения Кравчука в закрытом режиме.
- Президент Владимир Зеленский отмечал, что проведение выборов в ОРДЛО возможно только после вывода российских вооруженных формирований из Донбасса и передачи границы под украинский контроль.