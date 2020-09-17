Верховная Рада постановила, что выборы в тех ОРДЛО возможны только после полного разоружения и вывода иностранных войск и техники. Россиян это не устраивает, поэтому они уже более месяца блокируют переговоры по Донбассу и требуют изменить это одноразовое постановление.

Однако эти изменения могут означать лишь то, что Украина идет на уступки России. Такое мнение в эфире программы "Есть вопрос" на 24 канале высказал председатель парламентской фракции "Голос" и член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Рахманин. Он также пояснил, насколько изменения в постановление о выборах дают основания волноваться.

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По его словам, это лишь однократное постановление и после проведения выборов теряет силу. Однако сейчас в принципе невозможны выборы на оккупированных территориях – как теоретически, так и практически.

Можно лишь провести имитацию выборов, но любую процедуру на оккупированных территориях выборами назвать нельзя,

– считает Рахманин.

"Если на повестку дня внесут этот вопрос, то это будет означать, что Украина как государство идет на уступки Кремлю в вопросах государственной важности, национальной безопасности и территориальной целостности", – заявил Рахманин. Он пояснил: с правовой точки зрения – внести изменения в постановление невозможно в принципе. А по политическому аспекту – любое изменение будет означать, что мы идем на уступки России.

Что известно о местных выборах? Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. В рамках волеизъявления украинцы будут выбирать мэров и сельских голов, депутатов местных, районных и областных советов, председателей районных и областных советов.

Однако нардеп считает, что у большинства депутатов хватает смысла, чтобы за этот проект постановления не голосовать. А все переговоры Трехсторонней контактной группы россияне блокируют именно через это постановление о назначении выборов. По мнению нардепа, идти на уступки РФ ни в коем случае нельзя.

Смотрите полностью видео разговора с Сергеем Рахманиным о постановлении Верховной Рады:

Справка. Последние переговоры Трехсторонней контактной группы состоялись 16 сентября в режиме видеоконференции. Украинская делегация настаивала на соблюдении режима тишины на Донбассе и обсудила подготовку к обмену пленными.

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