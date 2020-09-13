Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура убежден, что комитет вряд ли поддержит предложение проведения выборов в ОРДЛО до того, как Украина получит контроль над украино-российской границей.

О выборах в ОРДЛО

Такое мнение нардеп и заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти высказал в комментарии "Радио Свобода".

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Качура отметил, что в комитете нет единодушия по вопросу внесения изменений в постановление о назначении местных выборов этого года.

Я видел необходимость изменений еще до того, как в ТКГ наш оппонент заявил о том, что они хотят, чтобы по всей территории выборы прошли. По моему мнению, мы должны провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольной Киеву территории,

– заметил Качура.

Также нардеп добавил, что нужно сделать текст более "сухим". По его мнению, Украина должна ссылаться на наше законодательство, указы президента и сделать текст таким "сухим", чтобы не было к чему придираться.

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