Возможны ли выборы в ОРДЛО до получения контроля над границей: Качура о позиции комитета
Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура убежден, что комитет вряд ли поддержит предложение проведения выборов в ОРДЛО до того, как Украина получит контроль над украино-российской границей.
О выборах в ОРДЛО
Такое мнение нардеп и заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти высказал в комментарии "Радио Свобода".
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Качура отметил, что в комитете нет единодушия по вопросу внесения изменений в постановление о назначении местных выборов этого года.
Я видел необходимость изменений еще до того, как в ТКГ наш оппонент заявил о том, что они хотят, чтобы по всей территории выборы прошли. По моему мнению, мы должны провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольной Киеву территории,
– заметил Качура.
Также нардеп добавил, что нужно сделать текст более "сухим". По его мнению, Украина должна ссылаться на наше законодательство, указы президента и сделать текст таким "сухим", чтобы не было к чему придираться.
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- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что на последнем заседании группы 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине 2020 года, чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО.
- Кравчук обратился к председателю Рады Разумкову. Он попросил спикера рассмотреть, соответствует ли постановление парламента о назначении местных выборов закону об особом статусе Донбасса и минским соглашениям. Собственно, оно нарушает "Минск" по убеждению представителей оккупированного Донбасса.
- 25 августа парламентский комитет по вопросам государственной власти принял решение о рассмотрении обращения Кравчука в закрытом режиме. Мероприятие запланировано на 26 августа.
- Президент Владимир Зеленский отмечал, что проведение выборов в ОРДЛО возможно только после вывода российских вооруженных формирований из Донбасса и передачи границы под украинский контроль.