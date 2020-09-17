Верховна Рада постановила, що вибори в тих ОРДЛО можливі тільки після повного роззброєння та виведення іноземних військ і техніки. Росіян це не влаштовує, тож вони вже понад місяць блокують перемовини по Донбасу та вимагають змінити цю одноразову постанову.

Проте ці зміни можуть означати лише те, що Україна йде на поступки Росії. Таку думку в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі висловив голова парламентської фракції "Голос" та член Комітету з питань національної безпеки й оборони Сергій Рахманін. Він також пояснив, наскільки зміни в постанову про вибори дають підстави хвилюватись.

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За його словами, це лише одноразова постанова і після проведення виборів втрачає чинність. Однак зараз в принципі неможливі вибори на окупованих територіях – як теоретично, так і практично.

Можна лише провести імітацію виборів, але будь-яку процедуру на окупованих територіях виборами назвати не можна,

– вважає Рахманін.

"Якщо на порядок денний внесуть це питання, то це означатиме, що Україна як держава йде на поступки Кремлю в питаннях державної ваги, національної безпеки та територіальної цілісності", – заявив Рахманін.Він пояснив: з правової точки зору – внести зміни в постанову неможливо в принципі. А з політичного аспекту – будь-яка зміна означатиме, що ми йдемо на поступки Росії.

Що відомо про місцеві вибори? Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року. У межах волевиявлення українці обиратимуть мерів і сільських голів, депутатів місцевих, районних та обласних рад, голів районних і обласних рад.

Однак нардеп вважає, що у більшості депутатів вистачає глузду, щоб за цей проєкт постанови не голосувати. А усі перемовини Тристоронньої контактної групи росіяни блокують саме через цю постанову про призначення виборів. На думку нардепа, йти на поступки РФ в жодному разі неможливо.

Дивіться повністю відео розмови з Сергієм Рахманіним про постанову Верховної Ради:

Довідка. Останні переговори Тристоронньої контактної групи відбулись 16 вересня у режимі відеоконференції. Українська делегація наполягала на дотриманні режиму тиші на Донбасі та обговорила підготовку до обміну полоненими.

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