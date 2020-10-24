В Кропивницкому накануне местных выборов полиция разоблачила сеть подкупа избирателей. За поддержку одной из политических партий и ее кандидатов в депутаты злоумышленники предлагали 500 гривен.

Незаконной деятельностью занималась большая преступная группа. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Что известно о схеме подкупа избирателей в Кропивницком

Одного из ее участников задержали сегодня во время передачи избирателям 1800 гривен. Это должен был быть залог накануне голосования.

Сейчас правоохранители проводят расследование по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Украины. Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.



Изъятые деньги у злоумышленника / Фото Нацполиции

Обратите внимание! Полиция открыла 622 уголовных дела за нарушения, связанные с избирательным процессом, который стартовал 5 сентября. Всего правоохранители получили 7 877 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Последние новости о местных выборах-2020 можно прочитать здесь.



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