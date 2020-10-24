500 гривен за голос: сеть подкупа избирателей разоблачили в Кропивницком – фото
В Кропивницкому накануне местных выборов полиция разоблачила сеть подкупа избирателей. За поддержку одной из политических партий и ее кандидатов в депутаты злоумышленники предлагали 500 гривен.
Незаконной деятельностью занималась большая преступная группа. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
К теме Продать голос за 500 гривен: в Борисполе разоблачили сеть подкупа избирателей
Что известно о схеме подкупа избирателей в Кропивницком
Одного из ее участников задержали сегодня во время передачи избирателям 1800 гривен. Это должен был быть залог накануне голосования.
Сейчас правоохранители проводят расследование по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Украины. Фигурантам дела грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Изъятые деньги у злоумышленника / Фото Нацполиции
Что украинцы думают о "подарках" кандидатов на выборах / Инфографика 24 канала