На Кіровоградщині проголосувати на місцевих виборах прийшло багато людей навіть попри пандемію COVID-19. Найбільшу активність виявили люди середнього віку та пенсіонери. Серед основних порушень було те, що серез великі черги люди голосували поза кабінками.

Через стан здоров'я у людей поважного віку не витримували нерви і вони починали заповнювати бюлетені вже у фоє. Охорона складала адмінпротоколи про порушення, а потім просила людей зайти всередину і проголосувати правильно, передає кореспондент 24 каналу.

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Водночас найбільший пік припав на середину дня – перед виборчими дільницями утворилися черги по 20 – 30 людей. Аби зайти в приміщення доводилося чекати по півгодини, також запускали не більше, ніж 8 людей одночасно.

Порушення на виборах

Людей попереджали, що окрім паспорта, масок та рукавичок, потрібно було взяти з собою власну ручку, однак вони не дослухались до цього. На одній з дільниць Кропивницького зафіксували приблизно 30 таких випадків, проте людей не відправляли додому. У членів виборчої комісії був резерв ручок, які дезинфікували після кожного виборця.

Також людей просили не приводити з собою домашніх улюбленців та маленьких дітей. Однак було виявлено, що багато родин приходили з дітьми, які були без масок. Вони пояснювали це тим, що не думають, що наражають дітей на небезпеку – їм лише немає з ким їх залишити.

Коронавірус у членів ДВК

Під час голосування на території області зафіксували 3 випадки коронавірусу у членів ДВК, яких відправили на ізоляцію. Водночас на одній із виборчих дільниць Кропивницького, 12 членів ДВК мали із засобів захисту лише трохи більше, ніж 100 масок, які вони повинні змінювати кожні 2 години. Проте цього недостатньо, тому люди за власний кошт придбали собі тканеві маски.

Опитування від президента

Біля однієї з дільниць Кропивницького, опитуванням від президента займалася волонтерка пенсійного віку. Вона не закликала людей брати участь в опитуванні – якщо комусь було цікаво, то вони самі підходили. Проте волонтерка не уточнювала, хто її роботодавець та за яку суму вона працює.

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Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу