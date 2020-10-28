Активнее всего на местных выборах 2020 голосовали люди в возрасте от 50 лет. Таких избирателей было 56%. В целом среди всех избирателей, которые должны голосовать, людей в возрасте от 50 лет – 45%.

Люди старшего возраста активнее всего голосовали на юге и востоке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в день местных выборов.

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Как голосовала молодежь

Наименее активной на местных выборах была молодежь. Лишь 11% из пришедших на выборы были люди в возрасте 18 – 29 лет. В общей структуре избирателей их – 18%.

Больше к голосованию присоединилась молодежь, проживающая в селах – 13%. В городах – на 2% меньше. Кроме того, самыми активными молодые избиратели были в западных областях и в Киеве.

Примерно одинаковое количество людей среднего возраста пришло на выборы во всех регионах Украины.

Почему украинцы не шли на выборы

Старшие люди не шли на выборы из-за состояния здоровья.

Молодежь в день выборов была занятой.

Киевляне в возрасте до 29 лет не пришли на голосование, потому что проживают не по месту регистрации.

Люди среднего возраста не голосовали, потому что боялись заразиться коронавирусом.

Обратите внимание! В опросе приняли участие украинцы в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего опросили 8 747 человек на выходе из 140 избирательных участков. Их отбирали случайным образом с соблюдением принципа равномерности. Ошибка репрезентативности составляет не более 1,4%.



Итоги местных выборов в Украине / Инфографика 24 канала