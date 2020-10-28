Люди какого возраста были самыми активными на местных выборах
Активнее всего на местных выборах 2020 голосовали люди в возрасте от 50 лет. Таких избирателей было 56%. В целом среди всех избирателей, которые должны голосовать, людей в возрасте от 50 лет – 45%.
Люди старшего возраста активнее всего голосовали на юге и востоке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в день местных выборов.
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Как голосовала молодежь
Наименее активной на местных выборах была молодежь. Лишь 11% из пришедших на выборы были люди в возрасте 18 – 29 лет. В общей структуре избирателей их – 18%.
Больше к голосованию присоединилась молодежь, проживающая в селах – 13%. В городах – на 2% меньше. Кроме того, самыми активными молодые избиратели были в западных областях и в Киеве.
Примерно одинаковое количество людей среднего возраста пришло на выборы во всех регионах Украины.
Почему украинцы не шли на выборы
- Старшие люди не шли на выборы из-за состояния здоровья.
- Молодежь в день выборов была занятой.
- Киевляне в возрасте до 29 лет не пришли на голосование, потому что проживают не по месту регистрации.
- Люди среднего возраста не голосовали, потому что боялись заразиться коронавирусом.