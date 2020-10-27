Соединенные Штаты Америки поздравили Украину и украинцев с проведением местных выборов при сложных обстоятельствах. Кроме того, официальный Вашингтон рассматривает их как основу для следующей страницы в украинской демократии.

Как в США отреагировали на местные выборы в Украине

Соответствующее сообщение в фейсбуке опубликовало Посольство США в Украине. Здесь отметили, что приняли во внимание предварительные выводы относительно выборов от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ).

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Мы рассматриваем эти выборы как основу для следующей страницы в украинской демократии, где больше власти будет передано людям в руки. В демократии не существует замены власти активных граждан,

- заметили диппредставители США.

Местные выборы 2020: основное

Голосование состоялось 25 октября.

Участки открылись в 8:00 и должны были закрыться в 20:00.

На выборах избирали депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских голов.

Выборы не проходили на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Правда, на Донетчине и Луганщине все же выбирали членов районных советов.

Все о ходе дня голосования на местных выборах 2020 – по этой ссылке.