Найактивніше на місцевих виборах 2020 голосували люди віком від 50 років. Таких виборців було 56%. Загалом серед усіх виборців, які мали б голосувати, людей віком від 50 років – 45%.

Люди старшого віку найактивніше голосували на Півдні та Сході. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у день місцевих виборів.

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Як голосувала молодь

Найменш активною на місцевих виборах була молодь. Лише 11% з тих, хто прийшли на вибори, були люди віком 18 – 29 років. У загальній структурі виборців їх – 18%.

Більше до голосування долучилася молодь, яка проживає у селах – 13%. У містах – на 2% менше. Крім того, найактивнішими молоді виборці були у західних областях та в Києві.

Приблизно однакова кількість людей середнього віку прийшла на вибори у всіх регіонах України.

Чому українці не йшли на вибори

Старші люди не йшли на вибори через стан здоров’я.

Молодь у день виборів була зайнятою.

Кияни віком до 29 років не прийшли на голосування, бо проживають не за місцем реєстрації.

Люди середнього віку не голосували, бо боялися заразитися коронавірусом.

Зверніть увагу! В опитуванні взяли участь українці віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Загалом опитали 8 747 людей на виході з 140 виборчих дільниць. Їх відбирали випадковим чином із дотриманням принципу рівномірності. Помилка репрезентативності становить не більше 1,4%.



Підсумки місцевих виборів в Україні / Інфографіка 24 каналу