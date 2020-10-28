Люди якого віку були найактивнішими на місцевих виборах
Найактивніше на місцевих виборах 2020 голосували люди віком від 50 років. Таких виборців було 56%. Загалом серед усіх виборців, які мали б голосувати, людей віком від 50 років – 45%.
Люди старшого віку найактивніше голосували на Півдні та Сході. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" у день місцевих виборів.
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Як голосувала молодь
Найменш активною на місцевих виборах була молодь. Лише 11% з тих, хто прийшли на вибори, були люди віком 18 – 29 років. У загальній структурі виборців їх – 18%.
Більше до голосування долучилася молодь, яка проживає у селах – 13%. У містах – на 2% менше. Крім того, найактивнішими молоді виборці були у західних областях та в Києві.
Приблизно однакова кількість людей середнього віку прийшла на вибори у всіх регіонах України.
Чому українці не йшли на вибори
- Старші люди не йшли на вибори через стан здоров’я.
- Молодь у день виборів була зайнятою.
- Кияни віком до 29 років не прийшли на голосування, бо проживають не за місцем реєстрації.
- Люди середнього віку не голосували, бо боялися заразитися коронавірусом.