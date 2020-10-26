В Луцке наблюдатель выпрыгнул в окно во время подсчета голосов
Вечером 25 октября один из наблюдателей покинул участок, выпрыгнув в окно. Инцидент произошел в Луцке на участке в здании факультета истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки.
Мужчина выпрыгнул из окна примерно в 22:30 на избирательном участке №071044. Об этом сообщают "Волынские новости".
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К счастью, наблюдатель прыгал из окна, расположенного на первом этаже, поэтому, серьезных повреждений мужчина не получил. По информации очевидцев, наблюдатель представлял политическую партию "Сила и честь".
Он выпрыгнул из окна после того, как члены комиссии начали подсчет голосов.
Что известно о местных выборах?В Украине 25 октября в 8:00 открылись избирательные участки. Украинцы выбирали депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также сельских, поселковых и городских глав. Волеизъявление завершилось в 20:00 на всех участках Украины. До 29 октября члены комиссии должны подсчитать голоса, а установить результаты не позднее 29 октября.
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