Ввечері 25 жовтня один зі спостерігачів залишив дільницю, вистрибнувши у вікно. Інцидент трапився у Луцьку на дільниці у будівлі факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Чоловік вистрибнув з вікна приблизно о 22:30 на виборчій дільниці №071044. Про це повідомляє "Волинські новини".

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На щастя, спостерігач стрибав з вікна, що розташоване на першому поверсі, тож, серйозних ушкоджень чоловік не отримав. За інформацією очевидців, спостерігач представляв політичну партію "Сила і честь".

Він вистрибнув з вікна після того, як члени комісії почали підрахунок голосів.

Що відомо про місцеві вибори? В Україні 25 жовтня о 8:00 відкрилися виборчі дільниці. Українці обирали депутатів сільських, селищних і міських рад, а також сільських, селищних і міських голів. Волевиявлення завершилося о 20:00 на усіх дільницях України. До 29 жовтня члени комісії повинні підрахувати голоси, а встановити результати не пізніше за 29 жовтня. В Україні 25 жовтня о 8:00 відкрилися виборчі дільниці. Українці обирали депутатів сільських, селищних і міських рад, а також сільських, селищних і міських голів. Волевиявлення завершилося о 20:00 на усіх дільницях України. До 29 жовтня члени комісії повинні підрахувати голоси, а встановити результати не пізніше за 29 жовтня.

Чим ще запам'яталися місцеві вибори 2020 року

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