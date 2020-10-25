В Луганской области на двух участках больных коронавирусом людей не внесли в реестр избирателей. Комиссия якобы не имела денег на средства индивидуальной защиты.

О нарушении своих избирательных прав из-за того, что они не могли проголосовать на местных выборах, в гражданскую сеть ОПОРА сообщили сами пострадавшие.

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Одним из таких стал Владимир в Сватово Сватовского района. Мужчина сообщил, что он лично обратился в избирательный участок с заявлением о голосовании на дому, но во внесении в избирательный список ему отказали.

Причиной члены участковой избирательной комиссии назвали нехватку денег, что сделало возможным обеспечить членов избирательной комиссии средствами индивидуальной защиты.

Еще один такой случай был зафиксирован в Старобельске Старобельского района. Там женщине по имени Татьяна отказали во внесении в список избирателей с аналогичной формулировкой.



Протокол об отказе во внесении в список избирателей / Фото ОПОРА