В Киеве 25 октября задержали наблюдателя, который пытался подкупить избирателей. Мужчина обещал людям деньги, если они отдадут свой голос за конкретного кандидата.

Наблюдателя задержали на улице Бальзака. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Как мужчина подкупал избирателей

Наблюдатель от депутата обещал перечислить деньги на банковские карточки избирателей за их голос в пользу конкретного кандидата. Мужчина имел при себе списки с персональными данными граждан.

Правоохранители изъяли у наблюдателя вещественные доказательства. В частности, деньги и канцелярию.

Что грозит наблюдателю

Мужчине грозит от 5 до 7 лет заключения. Также его могут лишить права занимать определенные должности в течение 5 лет.

Сколько нарушений зафиксировали на выборах.

Отметим, в день выборов полиция зафиксировала более 3,5 тысячи нарушений.

Агитация в день выборов – 1439 нарушений,

нарушение тайны голосования – 182,

подкуп избирателей – 163,

нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий, списков избирателей – 128,

незаконное уничтожение избирательной документации – 127,

незаконное использование избирательного бюллетеня – 75.

Подробнее о том, какие нарушения зафиксировали на выборах, читайте в материале 24 канала.