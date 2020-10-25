В Киеве наблюдателя поймали на подкупе избирателей
В Киеве 25 октября задержали наблюдателя, который пытался подкупить избирателей. Мужчина обещал людям деньги, если они отдадут свой голос за конкретного кандидата.
Наблюдателя задержали на улице Бальзака. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
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Как мужчина подкупал избирателей
Наблюдатель от депутата обещал перечислить деньги на банковские карточки избирателей за их голос в пользу конкретного кандидата. Мужчина имел при себе списки с персональными данными граждан.
Правоохранители изъяли у наблюдателя вещественные доказательства. В частности, деньги и канцелярию.
Что грозит наблюдателю
Мужчине грозит от 5 до 7 лет заключения. Также его могут лишить права занимать определенные должности в течение 5 лет.
Сколько нарушений зафиксировали на выборах.
Отметим, в день выборов полиция зафиксировала более 3,5 тысячи нарушений.
- Агитация в день выборов – 1439 нарушений,
- нарушение тайны голосования – 182,
- подкуп избирателей – 163,
- нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий, списков избирателей – 128,
- незаконное уничтожение избирательной документации – 127,
- незаконное использование избирательного бюллетеня – 75.
Подробнее о том, какие нарушения зафиксировали на выборах, читайте в материале 24 канала.