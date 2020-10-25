У Луганській області на двох дільницях хворих на коронавірус людей не внесли в реєстр виборців. Комісія буцімто не мала грошей на засоби індивідуального захисту.

Про порушення своїх виборчих прав через те, що вони не могли проголосувати на місцевих виборах, до громадянської мережі ОПОРА звернулися самі постраждалі.

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Одним з таких став чоловік Володимир у Сватовому Сватівського району. Чоловік повідомив, що він особисто звернувся до виборчої дільниці з заявою про голосування на дому, але у внесенні до виборчого списку йому відмовили.

Причиною члени дільничної виборчої комісії назвали брак грошей, що внеможливило забезпечити членів виборчої комісії засобами індивідуального захисту.

Ще один такий випадок був зафіксований у Старобільську Старобільського району. Там жінці на ім'я Тетяна відмовили у внесенні до списку виборців з аналогічним формулюванням.



Протокол про відмову у внесенні до списку виборців / Фото ОПОРА