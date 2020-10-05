В магазине в городе Кременная Луганской области правоохранители обнаружили значительное количество продуктовых наборов и списки избирателей. Схема подкупа не сработала, в итоге предвыборная "гречка" досталась полиции, а "штаб" в магазине прикрыли.

О попытке подкупить избирателей (местные выборы в Украине состоятся 25 октября) в городе Кременная Луганской области рассказали в отде ле коммуникации полиции Луганской области 4 октября.

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Во время осмотра одного из магазинов города правоохранители нашли продуктовые наборы и списки избирателей. Предвыборную "гречку" изъяли вместе с документами.



В магазине на Луганщине нашли гору продуктовых наборов / Фото НПУ

В полиции считают, что этими наборами продуктов одна из политических партий и один из кандидатов в мэры Кременной (их не называют) намеревались "рассчитаться" за голоса.



Часть "гречки" уже успели раздать избирателям / Фото НПУ

Более того, схему подкупа избирателей уже начали воплощать: полицейские установили свидетелей и людей, которые успели получить пакеты с продуктами.



Свидетелей и тех, кто получил продукты полиция уже установила / Фото НПУ

Уголовное производство начали по части 4 статьи 160 УК "Подкуп избирателя, участника референдума". Наказание за такое преступление – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.



Следствие продолжается, виновных могут наказать заключением до 7 лет / Фото НПУ

Следствие продолжается, полиция устанавливает, кто еще может быть причастен к организации преступной схемы.