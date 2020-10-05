У магазині в місті Кремінна Луганської області правоохоронці виявили значну кількість продуктових наборів та списки виборців. Схема підкупу не спрацювала, у підсумку передвиборча "гречка" дісталася поліції, а "штаб" у магазині прикрили.

Про спробу підкупити виборців (місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня) у місті Кремінна на Луганщині розповіли у відділі комунікації поліції Луганської області 4 жовтня.

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Під час огляду одного із магазинів міста правоохоронці знайшли продуктові набори та списки виборців. Передвиборчу "гречку" вилучили разом із документами.



У магазині на Луганщині знайшли гору продуктових наборів / Фото НПУ

У поліції вважають, що цими наборами продуктів одна із політичних партій та один із кандидатів у міські голови Кремінної (їх не називають) мали намір "розрахуватися" за голоси.



Частину "гречки" вже встигли роздати виборцям / ​Фото НПУ

Ба більше, схему підкупу виборців вже почали втілювати: поліцейські встановили свідків та людей, які встигли отримати пакети з продуктами.



​Свідків та тих, хто отримав продукти поліція вже встановила / Фото НПУ

Кримінальне провадження розпочали за частиною 4 статті 160 ККУ "Підкуп виборця, учасника референдуму". Покарання за такий злочин – позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.



Слідство триває, винних можуть покарати ув'язненням до 7 років / Фото НПУ

Слідство триває, поліція встановлює, хто ще може бути причетним до організації злочинної схеми.

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