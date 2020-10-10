В Украину пришла осень. В этом году граждан будут ждать не только обильные ливни, пожелтевшие листья или первые заморозки – 25 октября пройдут местные выборы. Особенно важными они будут для жителей Львовщины, где почти 2 миллиона избирателей должны избрать своих представителей в 81 местный совет.

По последним социологическим исследованиям, этот регион имеет существенные проблемы. Самыми актуальными для граждан являются безработица, неудовлетворительное состояние здравоохранения, плохие дороги, бедность и упадок промышленности. Благодаря реформе децентрализации решением большинства этих проблем теперь есть ответственность органов местного самоуправления. Поэтому, если ваша местная власть их до сих пор не решила, самое время повлиять. Как именно и для чего – читайте на сайте 24 канала.

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Депутатов органов местного самоуправления будут выбирать на разных уровнях. Их количество прямо зависит от количества избирателей, которые зарегистрированы в соответствующих административных единицах. Всего во Львовской области граждане сформируют 81 местный совет: 1 областной совет, 7 районных советов и 73 совета и главы территориальных общин.

Областной и районный советы Львовщины

Львовский областной совет будет состоять из 84 депутатов. Их будут выбирать 1 миллион 898 тысяч избирателей Львовщины – 75,8% всего населения области. Именно они повлияют на состав советов.

Недавно во всех регионах нашего государства произошло укрупнение районов. Теперь во Львовской области 7 новых районов вместо 20 старых. Это Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский и Яворовский районы. Именно в них граждане будут выбирать депутатов районных советов. Больше всего их будет во Львовском районе – 64 депутата. Все остальные районы области будут иметь по 42 депутата.

Областные и районные советы имеют очень похожие полномочия. Правда, касаются они разных уровней – соответственно области и района. Прежде всего, эти советы управляют объектами общей собственности территориальных общин. Сюда относятся школы, училища, больницы, музеи, филармонии, коммунальные аптеки или предприятия и тому подобное.

Примером могут быть Коммунальное предприятие Львовского областного совета “Львовторф” на уровне области и Коммунальное некоммерческое предприятие Яворовского районного совета Львовской области “Яворовская центральная районная больница” на уровне района. Финансируют эти объекты соответственно из областного или районного бюджетов.



Львовская область на местных выборах 2020 / инфографика Центра совместных действий

Областные и районные советы утверждают региональные целевые программы развития региона в различных сферах. Средства на их выполнение выделяют из областного и районных бюджетов. Утверждают бюджеты соответствующие областные и районные советы. Проекты этих бюджетов подают председатели областной и районных государственных администраций, которых назначает президент. Областной и районные бюджеты наполняют за счет поступлений из государственного бюджета (субвенций и дотаций) и налогов.

Расходы сводного бюджета Львовской области в 2019 году составили 42,8 миллиарда гривен. Это расходы всех местных бюджетов области. По сравнению с 2014 годом эта сумма выросла более чем в 3 раза. Причиной увеличения финансирования на местах стала реформа децентрализации, в частности изменение межбюджетных отношений государственного и местного уровней и объединения территориальных общин. Благодаря этому местная власть теперь распоряжается гораздо большими средствами, чем в предыдущие годы.

Также областные и районные советы контролируют работу местных государственных администраций (МГА). Главы МГА обязаны периодически отчитываться перед соответствующими советами. Если деятельность какого-то из глав МГА является неудовлетворительной, областной или районный совет может объявить ему недоверие, а при поддержке ⅔ местных депутатов отправить его в отставку. Это позволяет сдерживать влияние президента на местном уровне.

Кроме этого, местная власть областного и районного уровней устанавливает тарифы на жилищно-коммунальные услуги для собственных коммунальных предприятий. Вдобавок, она еще и оспаривает акты местных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций, которые ограничивают права территориальных общин.

Главы и советы территориальных общин Львовщины

В состав районов области теперь будут входить объединенные территориальные общины. Они делятся на городские, поселковые и сельские. На местных выборах жители Львовщины будут выбирать 73 глав и советов ОТО. В частности, 39 городских глав и советов ОТО, 16 поселковых глав и советов ОТО и 18 сельских глав и советов ОТО.

Совет Львовской городской территориальной общины, в которую в целом входят 11 ОТО, будет состоять из 64 депутатов, поскольку община насчитывает более 592 тысяч избирателей. Наиболее многочисленной по количеству избирателей после общины областного центра является Дрогобычская городская территориальная община. В ней 86 тысяч избирателей изберут 38 депутатов Совета ОТО. Те общины, которые насчитывают до 10 тысяч избирателей, будут выбирать 22 депутатов. Такова наименьшая по количеству избирателей Заболотцовская сельская территориальная община, в которой почти 5 тысяч избирателей.

Что волнует граждан и как им могут помочь ОТО

Местная власть территориальных общин является ближайшей к гражданам. Она должна хорошо знать, какие проблемы существуют в обществе, и как их решить, чтобы жители почувствовали качественные изменения. Для этого они имеют расширенные полномочия в различных сферах и значительное финансирование.

Например. по данным последних социологических исследований, жителей Львова больше всего беспокоят проблемы загруженности улиц транспортом, стоимости коммунальных услуг, коррупции, хаотичной застройки города и некачественных дорог. Стоит также вспомнить о мусорной блокаде Львова и пожаре на Грибовицкой свалке, тушение которой длилось 3 дня. Решение всех этих проблем относится к компетенции органов местного самоуправления. Теперь пройдемся конкретнее по проблемным сферам львовян и тому, что должна делать местная власть.

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Загруженность улиц транспортом является краеугольной проблемой многих городов. Она очень связана с хаотичной застройкой, поскольку население городских общин растет, а о развитии инфраструктуры никто серьезно не задумывается. В целом органы местного самоуправления (ОМС) утверждают градостроительные программы и генеральные планы. В них они должны учитывать все инфраструктурные развязки. Сюда относятся ширина автомобильных дорог, строительство объездных путей, удобство тротуаров и велосипедных дорожек и тому подобное.

К тому же именно местные власти распоряжаются землями общины. Она принимает решение о приватизации земельных участков или предоставлении их в пользование, дает согласие на строительство. То есть, ОМС должны не только позволять застраивать свой населенный пункт, но и правильно планировать это строительство вместе с развитием инфраструктуры.

То же самое касается дорожного движения. Если горожане паркуют свои автомобили на тротуарах или оставляют их прямо на проезжей части дороги, то вы не должны их обходить или стоять вечность в пробках. С ними должна разбираться местная власть. Она организует стоянки и площадки для парковки и утверждает порядок перемещения неправильно припаркованных транспортных средств на штрафные площадки. Также ОМС могут инициировать создание или увеличение коммунальных предприятий, занимающихся перевозкой граждан. Это позволит значительно разгрузить улицы из-за низкой стоимости проезда, создать рабочие места и иметь дополнительный доход в местный бюджет.

Стоимость коммунальных услуг – одна из самых чувствительных проблем граждан. Тарифы на бытовые и коммунальные услуги, в частности на тепловую энергию, захоронение бытовых отходов, централизованное водоснабжение и отопление, устанавливает исполком местного совета. Его главой является соответствующий городской, поселковый или сельский глава ОТО. Поэтому о коммунальных тарифах стоит спрашивать у своих местных депутатов и глав ОТО или тех, кто яро желает ими стать.

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Коррупцию в местной власти довольно просто снизить. Для этого община должна требовать от местной власти прозрачных механизмов формирования и реализации решений. Сюда можно отнести привлечение общественности, отчетности за ход выполнения целевых программ в различных сферах, открытые данные по доходам и расходам местного бюджета и тому подобное. Все это могут делать органы местного самоуправления.

За качество дорог и тротуаров, которые находятся на балансе территориальных общин, полную ответственность несет тоже местная власть. Она обеспечивает капитальный и текущий ремонт дорог, строит новые и ремонтирует старые путепроводы, создает пешеходные зоны и велосипедные дорожки. Главы ОТО назначают руководителей коммунальных предприятий, которые ремонтируют дорожное покрытие. Впрочем, местные власти ОТО не влияют на качество покрытия дорог районного, областного и государственного значений.

Печально известная мусорная блокада Львова вынесла на повестку дня проблему с загрязнением региона. Решать вопросы сбора, транспортировки, утилизации и обезвреживания бытовых отходов должны органы местного самоуправления. Они оказывают услуги по вывозу отходов и определяют территорию для их размещения. Также местный совет внедряет системы раздельного сбора бытовых отходов.

Где взять деньги и кто за все заплатит

Для осуществления своих полномочий местные власти имеют собственные бюджеты. Так, в 2019 году расходы бюджета города составили 10,8 милилардов гривен, города Дрогобыча – 844 миллиона гривен, Заболотцевской ОТО – 24,7 миллиона гривен. По сравнению с 2014 годом, финансирование из бюджетов значительно увеличилось. К примеру, расходы Львова выросли в 3,5 раза, Дрогобыча – более чем в 2 раза. И это произошло до создания объединенных территориальных общин на всей территории страны. С 2021 года бюджеты вновь созданных ОТО будут иметь еще больше средств, поскольку произошло объединение бюджетов территориальных общин.

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Распорядителем бюджетных средств территориальной общины является соответствующий городской, поселковый или сельский голова ОТО. На него возложена ответственность использования финансов общины по назначениям, которые определил совет ОТО. Также председатель общины предлагает количественный и персональный состав исполнительного комитета – фактически определяет его структуру. Все решения совета ОТО и исполкома председатель должен закреплять своей подписью.

Как сделать сказку реальностью

Как видим, органы местного самоуправления имеют очень много полномочий и значительное финансирование, чтобы сделать жизнь своих граждан комфортной. Решать проблемы общин на местах должны не президент, Кабмин или ВРУ, как об этом привыкли думать люди. Это ответственность ваших местных глав и депутатов, которых уже совсем скоро будут выбирать на местных выборах. Поэтому именно от вашего выбора будет зависеть, произойдут ли качественные изменения в общине и улучшится ли ваша жизнь.

Помните: инфраструктура, дороги, коммунальные тарифы, общественный транспорт, ЖКХ – компетенция ваших органов местного самоуправления. Изменения начинаются с вашего голоса.

Автор – Константин Шокало, аналитик Центра совместных действий для издания​ "Захід.нет"