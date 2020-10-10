В Україну прийшла осінь. Цього року на громадян чекатимуть не лише рясні зливи, пожовкле листя чи перші заморозки - 25 жовтня пройдуть місцеві вибори. Особливо важливими вони будуть для жителів Львівщини, де майже 2 мільйони виборців мають обрати своіх представників до 81 місцевої ради.

За останніми соціологічними дослідженнями, цей регіон має суттєві проблеми. Найактуальнішими для громадян видаються безробіття, незадовільний стан охорони здоров’я, погані дороги, бідність і занепад промисловості. Завдяки реформі децентралізації вирішення більшості цих проблем тепер є відповідальністю органів місцевого самоврядування. Тому, якщо ваша місцева влада їх досі не вирішила, саме час вплинути. Як саме й для чого – читайте на сайті 24 каналу.

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Депутатів органів місцевого самоврядування обиратимуть на різних рівнях. Їхня кількість прямо залежить від кількості виборців, які зареєстровані у відповідних адміністративних одиницях. Загалом у Львівській області громадяни сформують 81 місцеву раду: 1 обласну раду, 7 районних рад та 73 ради й голови територіальних громад.

Обласна та районні ради Львівщини

Львівська обласна рада складатиметься з 84 депутатів. Їх обиратимуть 1 мільйон 898 тисяч виборців Львівщини – 75,8% всього населення області. Саме вони вплинуть на склад рад.

Нещодавно у всіх регіонах нашої держави відбулось укрупнення районів. Тепер Львівська область має 7 нових районів замість 20 старих. Це Дрогобицький, Золочівський, Львівський, Самбірський, Стрийський, Червоноградський та Яворівський райони. Саме до них громадяни обиратимуть депутатів районних рад. Найбільше їх буде у Львівському районі – 64 депутати. Всі інші райони області матимуть по 42 депутати.

Обласна та районні ради мають дуже схожі повноваження. Щоправда, стосуються вони різних рівнів – відповідно області та району. Перш за все, ці ради управляють об’єктами спільної власності територіальних громад. Сюди належать школи, училища, лікарні, музеї, філармонії, комунальні аптеки чи підприємства тощо.

Прикладом можуть бути Комунальне підприємство Львівської обласної ради “Львівторф” на рівні області та Комунальне некомерційне підприємство Яворівської районної ради Львівської області “Яворівська центральна районна лікарня” на рівні району. Фінансують ці об’єкти відповідно з обласного або районного бюджетів.

Львівська область на місцевих виборах 2020 / Інфографіка Центру спільних дій

Обласна та районні ради затверджують регіональні цільові програми розвитку регіону в різних сферах. Кошти на їхнє виконання виділяють з обласного та районних бюджетів. Затверджують бюджети відповідні обласна та районні ради. Проєкти цих бюджетів подають голови обласної та районних державних адміністрацій, яких призначає президент. Обласний і районні бюджети наповнюють за рахунок надходжень з державного бюджету (субвенцій і дотацій) та податків.

Видатки зведеного бюджету Львівської області у 2019 році становили 42,8 мільярди гривень. Це видатки всіх місцевих бюджетів області. Порівняно з 2014 роком, ця сума зросла більш ніж у 3 рази. Причиною збільшення фінансування на місцях стала реформа децентралізації, зокрема зміна міжбюджетних відносин державного і місцевого рівнів та об’єднання територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада тепер розпоряджається набагато більшими коштами, ніж у попередні роки.

Також обласні та районні ради контролюють роботу місцевих державних адміністрацій (МДА). Голови МДА зобов’язані періодично звітувати перед відповідними радами. Якщо діяльність якогось із голів МДА є незадовільною, обласна або районна рада може оголосити йому недовіру, а за підтримки ⅔ місцевих депутатів – відправити його у відставку. Це дозволяє стримувати вплив президента на місцевому рівні.

Крім цього, місцева влада обласного та районного рівнів встановлює тарифи на житлово-комунальні послуги для власних комунальних підприємств. На додачу, вона ще й оскаржує акти місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, які обмежують права територіальних громад.

Голови та ради територіальних громад Львівщини

До складу районів області тепер будуть входити об’єднані територіальні громади. Вони поділяються на міські, селищні та сільські. На місцевих виборах жителі Львівщини обиратимуть 73 голів і рад ОТГ. Зокрема, 39 міських голів і рад ОТГ, 16 селищних голів і рад ОТГ та 18 сільських голів і рад ОТГ.

Рада Львівської міської територіальної громади, до якої загалом входять 11 ОТГ, складатиметься із 64 депутатів, оскільки громада нараховує більш ніж 592 тисячі виборців. Найбільш чисельною за кількістю виборців після громади обласного центру є Дрогобицька міська територіальна громада. В ній 86 тисяч виборців оберуть 38 депутатів ради ОТГ. Ті громади, які налічують до 10 тисяч виборців, обиратимуть 22 депутатів. Такою є найменша за кількістю виборців Заболотцівська сільська територіальна громада, у якій майже 5 тисяч виборців.

Що хвилює громадян та як їм можуть допомогти ОТГ

Місцева влада територіальних громад є найближчою до громадян. Вона має добре знати, які проблеми існують у громаді, і як їх вирішити, аби жителі відчули якісні зміни. Для цього вони мають розширені повноваження у різних сферах і значне фінансування.

До прикладу, за даними останніх соціологічних досліджень, жителів Львова найбільше турбують проблеми завантаженості вулиць транспортом, вартості комунальних послуг, корупції, хаотичної забудови міста та неякісних доріг. Варто також згадати про Сміттєву блокаду Львова та пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі, гасіння якої тривало 3 дні. Розв’язання всіх цих проблем належить до компетенції органів місцевого самоврядування. Тепер пройдімося конкретніше проблемними сферами львів'ян і тому, що мала б робити місцева влада.

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Завантаженість вулиць транспортом є наріжною проблемою багатьох міст. Вона дуже пов’язана з хаотичною забудовою, оскільки населення міських громад зростає, а про розвиток інфраструктури ніхто серйозно не задумується. Загалом органи місцевого самоврядування (ОМС) затверджують містобудівні програми та генеральні плани. У них вони мали б враховувати всі інфраструктурні розв’язки. Сюди належать ширина автомобільних доріг, будівництво об’їзних шляхів, зручність тротуарів і велосипедних доріжок тощо.

До того ж саме місцева влада розпоряджається землями громади. Вона ухвалює рішення про приватизацію земельних ділянок або надання їх у користування, надає згоди на будівництво. Тобто, ОМС повинні не лише дозволяти забудовувати свій населений пункт, а й правильно планувати це будівництво разом з розвитком інфраструктури.

Те саме стосується дорожнього руху. Якщо містяни паркують свої автомобілі на тротуарах чи лишають їх прямо на проїжджій частині дороги, то ви не маєте їх обходити чи стояти вічність у заторах. З ними повинна розбиратися місцева влада. Вона організовує стоянки та майданчики для паркування і затверджує порядок переміщення неправильно припаркованих транспортних засобів на штрафні майданчики. Також ОМС можуть ініціювати створення або збільшення комунальних підприємств, що займаються перевезенням громадян. Це дозволить значно розвантажити вулиці через низьку вартість проїзду, створити робочі місця та мати додатковий дохід до місцевого бюджету.

Вартість комунальних послуг – одна з найчутливіших проблем громадян. Але хто цю вартість визначає? Тарифи на побутові та комунальні послуги, зокрема на теплову енергію, захоронення побутових відходів, централізоване водопостачання й опалення, встановлює виконком місцевої ради. Його очільником є відповідний міський, селищний або сільський голова ОТГ. Тому про комунальні тарифи варто запитувати у своїх місцевих депутатів та голів ОТГ або тих, хто яро бажає ними стати.

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Корупцію у місцевій владі доволі просто знизити. Для цього громада має вимагати від місцевої влади прозорих механізмів формування та реалізації рішень. Сюди можна віднести залучення громадськості, звітування за хід виконання цільових програм у різних сферах, відкриті дані щодо доходів і витрат місцевого бюджету тощо. Все це можуть робити органи місцевого самоврядування.

За якість доріг і тротуарів, які знаходяться на балансі територіальних громад, повну відповідальність несе теж місцева влада. Вона забезпечує капітальний і поточний ремонт доріг, будує нові та ремонтує старі шляхопроводи, створює пішохідні зони та велосипедні доріжки. Голови ОТГ призначають керівників комунальних підприємств, які ремонтують дорожнє покриття. Утім, місцева влада ОТГ не впливає на якість покриття доріг районного, обласного і державного значень.

Сумнозвісна Сміттєва блокада Львова винесла на порядок денний проблему із забрудненням регіону. Розв’язувати питання збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів мають органи місцевого самоврядування. Вони надають послуги з вивезення відходів та визначають територію для їхнього розміщення. Також місцева рада впроваджує системи роздільного збирання побутових відходів.

Де взяти гроші та хто за все заплатить

Для здійснення своїх повноважень місцева влада має власні бюджети. Так, у 2019 році видатки бюджету міста Львова склали 10,8 мільярдів гривень, міста Дрогобича – 844 мільйони гривень, Заболотцівської ОТГ – 24,7 мільйони гривень. Порівняно з 2014 роком, фінансування з бюджетів значно збільшилось. До прикладу, видатки Львова зросли у 3,5 рази, Дрогобича – більш ніж у 2 рази. І це сталося до створення об’єднаних територіальних громад на всій території країни. З 2021 року бюджети новостворених ОТГ матимуть ще більше коштів, оскільки відбулося об’єднання бюджетів територіальних громад.

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Розпорядником бюджетних коштів територіальної громади є відповідний міський, селищний або сільський голова ОТГ. На нього покладена відповідальність використання фінансів громади за призначеннями, які визначила рада ОТГ. Також голова громади пропонує кількісний і персональний склад виконавчого комітету – фактично визначає його структуру. Всі рішення ради ОТГ і виконкому голова має закріплювати своїм підписом.

Як зробити сказку реальністю

Як бачимо, органи місцевого самоврядування мають дуже багато повноважень і значне фінансування, щоб зробити життя своїх громадян комфортним. Розв’язувати проблеми громад на місцях мають не президент, Кабмін або ВРУ, як про це звикли думати люди. Це відповідальність ваших місцевих голів та депутатів, яких уже зовсім скоро обиратимуть на місцевих виборах. Тому саме від вашого вибору буде залежати, чи відбудуться якісні зміни у громаді та чи покращиться ваше життя.

Пам’ятайте: інфраструктура, дороги, комунальні тарифи, громадський транспорт, ЖКГ – компетенція ваших органів місцевого самоврядування. Зміни починаються з вашого голосу.

Автор – Костянтин Шокало, аналітик Центру спільних дій для видання "Захід.нет"