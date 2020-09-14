Массовая рекламная кампания накануне местных выборов: является ли это нарушением
В Украине 25 октября должны состояться местные выборы. Официально избирательная кампания еще не началась, но во всех городах и населенных пунктах уже содержится немало предвыборной рекламы. Аналитик движения "Честно" Игорь Фещенко пояснил, что с юридической стороны никаких нарушений избирательного законодательства пока не зафиксировано. Потому что избирательный процесс еще не начался.
Он стартует 5 сентября, а регистрация кандидатов и списков партии начинается с 15 сентября. Только после этого можно говорить об определенных рамках и правилах, которые кандидаты должны соблюдать и могут нарушить. Об этом Игорь Фещенко рассказал в эфире программы "Ты смотри!" на 24 канале.
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По его словам, то, что происходит сейчас, – это своеобразный "дикий Запад". Нет никаких правил, регулирующих объемы содержания рекламы, маркировки где ее можно размещать. Например, во время избирательного процесса на остановках общественного транспорта рекламу размещать нельзя. Однако сейчас она есть.
Аналитик отметил, что в Украине избирательные правила устроены таким образом, что один и тот же ролик, бигборд, листовка 4 сентября не является агитацией – это определенная реклама. А вот 5 сентября – это уже избирательные активности, и тогда можно апеллировать относительно каких-то нарушений.
Если говорить о политической практике в Украине, то это – нормально. С точки зрения, что это история, которая повторяется на каждых выборах. Всегда политики пользуются возможностью агитировать фактически до старта избирательной компании,
– пояснил он.
По мнению Игоря Фещенко, одной из ключевых проблем политической агитации является то, что непонятно, сколько денег тратится и каково их происхождение. Особенно это касается самовыдвиженцев, или тех политиков, которые пытаются формально не привязывать себя к партиям, по крайней мере в этот период.
"Ведь если бы это делала партия, то мы можем ожидать увидеть эти расходы и поступления в текущей отчетности. Партии вроде как отчитываются. Другое дело – отчитаются ли они правдиво", – подчеркнул он.
Зато, что касается самовыдвиженцев – говорится прежде всего о кандидатах в городские мэры или главы общин – там вообще полная бесконтрольность. Потому что нет ни одной нормы, которая требовала бы от них показывать, откуда деньги и сколько они потратили.
Как отметил аналитик движения "Честно", все свои расходы они будут вынуждены показывать после регистрации. А это произойдет минимум через 2 недели.
Массовые рекламные кампании накануне местных выборов
Игорь Фещенко сообщил, что первые проявления рекламных кампаний начали фиксировать уже в марте. Однако можно говорить и о моментах, которые были еще раньше. Потому что много кто использовал еще в парламентскую кампанию, как своеобразный трамплин.
Существенные кампании у многих партий начались с июня. И максимум – с июля. Например, массово свою общенациональную кампанию "За Будущее" и партия Пальчевского начали в июле. Это за 2,5 месяца до регистрации в ЦИК,
– отметил аналитик.
Также эксперт отметил, что отличается ситуация от того, кто должен эту рекламную кампанию финансировать – партия, или политик. Если партия, то можно надеяться, что эти расходы будут задекларированы в текущих отчетах.
Однако политики не всегда это делают. Например, на ВО "Черкащане" уже открыто уголовное производство за незадекларированные борды.
Он добавил, что уже несколько партий имеют общенациональные, серьезные кампании. Даже в райцентрах Пальчевский и "За Будущее" имеют десятки бордов. В частности, один билборд в Киеве стоит от 10-15 тысяч и мегаборды – до 150 тысяч.
Если мы будем видеть в отчетах этих партий платежи в 2-3 миллиона гривен за наружную рекламу, то это точно будут заниженные расходы,
– пояснил Игорь Фещенко.
По его словам, потенциальные самовыдвиженцы могут рассказать публично, где взяли деньги и сколько потратили. Но могут и не сделать этого. Это уже все касается только их доброй воли. Ведь закон и ни одна государственная структура их к этому не вынуждают.
Местные выборы 2020: что нужно знать
- 11 августа ЦИК сформировала 532 территориальные избирательные комиссии для проведения местных выборов.
- Верховная Рада на заседании 15 июля проголосовала за постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября.
- Выборы депутатов местных советов и поселковых, сельских, городских глав, кроме оккупированной территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Следовательно, выборы на временно оккупированных территориях Украины назначат согласно установленным законам порядкам при условии прекращения оккупации и агрессии России против Украины.
- Участие смогут принять не все населенные пункты, а лишь те, которые сформировали органы местного самоуправления.
- В "Слуге народа" говорят, что местные выборы 25 октября 2020 года могут не состояться лишь в том случае, если в Украине введут чрезвычайное положение.