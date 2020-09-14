В Украине 25 октября должны состояться местные выборы. Официально избирательная кампания еще не началась, но во всех городах и населенных пунктах уже содержится немало предвыборной рекламы. Аналитик движения "Честно" Игорь Фещенко пояснил, что с юридической стороны никаких нарушений избирательного законодательства пока не зафиксировано. Потому что избирательный процесс еще не начался.

Он стартует 5 сентября, а регистрация кандидатов и списков партии начинается с 15 сентября. Только после этого можно говорить об определенных рамках и правилах, которые кандидаты должны соблюдать и могут нарушить. Об этом Игорь Фещенко рассказал в эфире программы "Ты смотри!" на 24 канале.

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По его словам, то, что происходит сейчас, – это своеобразный "дикий Запад". Нет никаких правил, регулирующих объемы содержания рекламы, маркировки где ее можно размещать. Например, во время избирательного процесса на остановках общественного транспорта рекламу размещать нельзя. Однако сейчас она есть.

Аналитик отметил, что в Украине избирательные правила устроены таким образом, что один и тот же ролик, бигборд, листовка 4 сентября не является агитацией – это определенная реклама. А вот 5 сентября – это уже избирательные активности, и тогда можно апеллировать относительно каких-то нарушений.

Если говорить о политической практике в Украине, то это – нормально. С точки зрения, что это история, которая повторяется на каждых выборах. Всегда политики пользуются возможностью агитировать фактически до старта избирательной компании,

– пояснил он.

По мнению Игоря Фещенко, одной из ключевых проблем политической агитации является то, что непонятно, сколько денег тратится и каково их происхождение. Особенно это касается самовыдвиженцев, или тех политиков, которые пытаются формально не привязывать себя к партиям, по крайней мере в этот период.

"Ведь если бы это делала партия, то мы можем ожидать увидеть эти расходы и поступления в текущей отчетности. Партии вроде как отчитываются. Другое дело – отчитаются ли они правдиво", – подчеркнул он.

Зато, что касается самовыдвиженцев – говорится прежде всего о кандидатах в городские мэры или главы общин – там вообще полная бесконтрольность. Потому что нет ни одной нормы, которая требовала бы от них показывать, откуда деньги и сколько они потратили.

Как отметил аналитик движения "Честно", все свои расходы они будут вынуждены показывать после регистрации. А это произойдет минимум через 2 недели.