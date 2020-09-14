Рекламна кампанія напередодні місцевих виборів: аналітик пояснив, чи є це порушенням
В Україні 25 жовтня мають відбутися місцеві вибори. Офіційно виборча кампанія ще не почалась, але в усіх містах та населених пунктах вже міститься чимало передвиборчою рекламої. Аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко пояснив, що з юридичного боку, жодних порушень виборчого законодавсвства ще не зафіксовано. Тому що виборчий процес ще не почався.
Він стартує 5 вересня, а реєстрація кандидатів і списків партії починається з 15 вересня. Лише після цього можна говорити про певні рамки та правила, яких кандидати мають дотримуватися та можуть порушити. Про це Ігор Фещенко розповів в ефірі програми "Ти дивись!" на 24 каналі.
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За його словами, те, що відбувається зараз, – це своєрідний "дикий Захід". Немає жодних правил, які регулюють обсяги зміст реклами, маркування де її можна розміщувати. Наприклад, під час виборчого процесу на зупинках громадського транспорту рекламу розміщувати не можна. Одна зараз вона є.
Аналітик відзначив, що в Україні виборчі правила влаштовані таким чином, що один і той же ролик, бігборд, листівка 4 вересня не є агітацією – це певна реклама. А от 5 вересня – це вже виборчі активності, і тоді можна апелювати стосовно якихось порушень.
Якщо говорити про політичну практику в Україні, то це – нормально. З точки зору, що це історія, яка повторюється на кожних виборах. Завжди політики користуються можливістю агітувати фактично до старту виборчої компанії,
– пояснив він.
На думку Ігора Фещенка, однією з ключових проблем політичної агітації є те, що незрозуміло, скільки грошей витрачається і яке їхнє походження. Особливо це стосується самовисуванців, або тих політиків, які намагаються формально не прив'язувати себе до партій, принаймні в цей період.
"Адже якби це робила партія, то ми можемо очікувати побачити ці витрати і надходження в поточній звітності. Партії ніби як звітують. Інша справа – чи прозвітують вони правдиво", – наголосив він.
Натомість що стосується самовисуванців – мовиться насамперед про кандидатів у міські голови або голови громад – там взагалі повна безконтрольність. Тому що немає жодної норми, яка вимагала б від них показувати, звідки гроші і скільки вони витратили.
Як зазначив аналітик руху "Чесно", всі свої витрати вони будуть змушені показувати після реєстрації. А це станеться щонайменше через 2 тижні.
Масові рекламні кампанії напередодні місцевих виборів
Ігор Фещенко повідомив, що перші прояви рекламних кампаній почали фіксувати вже в березні. Однак можна говорити і про моменти, які були ще раніше. Тому що багато хто використовував ще парламентську кампанію, як своєрідний трамплін.
Суттєві кампанії в багатьох партій почалися з червня. І максимум – з липня. Наприклад, масово свою загальнонаціональну кампанію "За Майбутнє" і партія Пальчевського почали в липні. Це за 2,5 місяці до реєстрації в ЦВК,
– відзначив аналітик.
Також експерт наголосив, що відрізняється ситуація від того, хто має цю рекламну кампанію фінансувати – чи партія, чи політик. Якщо партія, то можна сподіватися, що ці витрати будуть задекларовані в поточних звітах.
Однак політики не завжди це роблять. Наприклад, на ВО "Черкащани" вже відкрито кримінальне провадження за незадекларовані борди.
Він додав, що вже кілька партій мають загальнонаціональні, серйозні кампанії. Навіть в райцентрах Пальчевський і "За Майбутнє" мають десятки бордів. Зокрема, один білборд у Києві коштує від 10 – 15 тисяч і мегаборди – до 150 тисяч.
Якщо ми будемо бачити у звітах цих партій платежі у 2 – 3 мільйони гривень за зовнішню рекламу, то це точно будуть занижені витрати,
– пояснив Ігор Фещенко.
За його словами, потенційні самовисуванці можуть розповісти публічно, де взяли гроші і скільки витратили. Але можуть і не зробити цього. Це вже все стосується тільки їхньої доброї волі. Адже закон і жодна державна структура їх до цього не змушують.
Місцеві вибори 2020: що потрібно знати
- 11 серпня ЦВК сформувала 532 територіальні виборчі комісії для проведення місцевих виборів.
- Верховна Рада на засіданні 15 липня проголосувала за постанову про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня.
- Вибори депутатів місцевих рад і селищних, сільських, міських голів, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
- Відтак, вибори на тимчасово окупованих територіях України призначать згідно зі встановленими законами порядками за умови припинення окупації та агресії Росії проти України.
- Участь зможуть взяти не всі населені пункти, а лише ті, які сформували органи місцевого самоврядування.
- У "Слузі народу" кажуть, що місцеві вибори 25 жовтня 2020 року можуть не відбутися лише в тому випадку, якщо в Україні введуть надзвичайний стан.