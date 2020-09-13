В Раде снова хотят внести изменения в Избирательный кодекс: они касаются работы полиции
Верховная Рада намерена внести изменения в Избирательный кодекс перед местными выборами 2020. Изменения коснутся ряда технических моментов, среди которых – работа правоохранителей во время избирательной кампании.
Такую информацию в комментарии изданию "РБК-Украина" подтвердил заместитель главы комитета по вопросам государственной власти Александр Качура.
Актуально Местные выборы 2020: ЦИК объявила о старте избирательной кампании с 5 сентября
Что именно хотят изменить депутаты в Избирательном кодексе
- В министерстве внутренних дел просят сократить срок охраны избирательных участков накануне голосования до трех дней. Отметим, что сейчас правоохранители к охране приступают за восемь дней.
- Эту инициативу парламент хочет рассмотреть одной из первых. По словам Качуры, за эти изменения комитет уже проголосовал.
- Он также отметил, что в Украине нет столько полицейских, чтобы охранять участки в течение долгого времени.
У нас не останется кому следить за порядком на улицах,
– считает депутат.
Местные выборы 2020: что надо знать
- 11 августа ЦИК сформировала 532 территориальные избирательные комиссии для проведения местных выборов.
- Верховная Рада на заседании 15 июля проголосовала за постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году на 25 октября.
- Выборы депутатов местных советов и поселковых, сельских, городских глав, кроме оккупированной территории Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
- Следовательно, выборы на временно оккупированных территориях Украины назначат согласно установленными законами порядками при условии прекращения оккупации и агрессии России против Украины.
- Участие смогут принять не все населенные пункты, а лишь те, которые сформировали органы местного самоуправления.
- В "Слуге народа" говорят, что местные выборы 25 октября 2020 года могут не состояться лишь в том случае, если в Украине введут чрезвычайное положение.
Основные изменения во время голосования: главное
- По мажоритарке можно избираться только в селах, поселках городского типа и городах с населением до 10 тысяч человек.
- Выборы в крупных населенных пунктах и советах высшего уровня будут проходить по пропорциональной системе.
- Списки будут открытыми. Возможности самовыдвигаться нет. Списки формируются исключительно политическими партиями.
- У избирателя есть возможность избрать именно того представителя политической силы, которого он хочет видеть в Раде.
Кстати Если не введут чрезвычайное положение: местные выборы состоятся даже в красной зоне
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter