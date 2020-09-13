Руслан Стефанчук и Дмитрий Разумков в Верховной Раде / AP / Ефрем Лукацкий

Верховная Рада намерена внести изменения в Избирательный кодекс перед местными выборами 2020. Изменения коснутся ряда технических моментов, среди которых – работа правоохранителей во время избирательной кампании.