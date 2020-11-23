Победители местных выборов: Солонтай назвал факторы успеха переизбранных мэров
По предварительным результатам местных выборов, действующие мэры ряда городов переизбрались на новый срок. Есть несколько факторов успеха, как им удалось снова занять должности. Прежде всего вследствие противостояния местной власти с центральной.
В частности, из-за провалов центральной власти. Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт по политике Александр Солонтай.
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По его словам, победа действующих мэров на выборах состоялась и благодаря децентрализации – большому финансовому ресурсу, который пришел в местные общины.
Действующие мэры – победители этого процесса,
– подчеркнул он.
Он также назвал 3 других фактора, которые способствовали успехам переизбранных мэров:
- понимание конкретной местной проблематики. Мэры понимали, что местное самоуправление – это конкретные дела. "Здесь можно не политически брать, а хозяйственно, например", – считает Солонтай.
- вследствие "спайки" с различными коррупционными, правоохранительными органами, которые недостаточно проконтролировали произошедшие нарушения.
- городские головы смогли провести ассоциацию, что община, самоуправление – это мэр и его команда.
"Однако это проблема для развития общин в Украине, потому что это общины – это прежде всего люди", – отметил эксперт по политике.
Почему люди голосовали за действующих мэров
Независимо от того, в каких городах проходили выборы, в основном на должностях остаются действующие городские головы. По словам Александра Солонтая, это свидетельствует, что люди очень разочарованы и напуганы такими изменениями, которые произошли в результате президентских и парламентских выборов в 2019 году.
Также не работает правоохранительная система и верховенство права. Люди, которые с помощью децентрализации накопили большое состояние, благодаря этому финансовому ресурсу имеют возможность хорошо выступить на выборах,
– прокомментировал он.
Также эксперт отметил, что на этих выборах зафиксировали низкую явку. Таким образом это в очередной раз показало, что пассивность граждан во многих случаях не позволяет делать изменения там, где это нужно.
Даты второго тура местных выборов-2020 / Инфографика 24 канала
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