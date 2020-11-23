По предварительным результатам местных выборов, действующие мэры ряда городов переизбрались на новый срок. Есть несколько факторов успеха, как им удалось снова занять должности. Прежде всего вследствие противостояния местной власти с центральной.

В частности, из-за провалов центральной власти. Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт по политике Александр Солонтай.

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По его словам, победа действующих мэров на выборах состоялась и благодаря децентрализации – большому финансовому ресурсу, который пришел в местные общины.

Действующие мэры – победители этого процесса,

– подчеркнул он.

Он также назвал 3 других фактора, которые способствовали успехам переизбранных мэров:

понимание конкретной местной проблематики. Мэры понимали, что местное самоуправление – это конкретные дела. "Здесь можно не политически брать, а хозяйственно, например", – считает Солонтай.

вследствие "спайки" с различными коррупционными, правоохранительными органами, которые недостаточно проконтролировали произошедшие нарушения.

городские головы смогли провести ассоциацию, что община, самоуправление – это мэр и его команда.

"Однако это проблема для развития общин в Украине, потому что это общины – это прежде всего люди", – отметил эксперт по политике.

Почему люди голосовали за действующих мэров

Независимо от того, в каких городах проходили выборы, в основном на должностях остаются действующие городские головы. По словам Александра Солонтая, это свидетельствует, что люди очень разочарованы и напуганы такими изменениями, которые произошли в результате президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Также не работает правоохранительная система и верховенство права. Люди, которые с помощью децентрализации накопили большое состояние, благодаря этому финансовому ресурсу имеют возможность хорошо выступить на выборах,

– прокомментировал он.

Также эксперт отметил, что на этих выборах зафиксировали низкую явку. Таким образом это в очередной раз показало, что пассивность граждан во многих случаях не позволяет делать изменения там, где это нужно.

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