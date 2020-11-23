За попередніми результатами місцевих виборів, чинні мери низки міст переобралися на новий термін. Є декілька факторів успіху, як їм вдалося знову обійняти посади. Насамперед внаслідок протистояння місцевої влади з центральною.

Зокрема, через провали центральної влади. Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з політики Олександр Солонтай.

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За його словами, перемога чинних мерів на виборах відбулась і завдяки децентралізації – великому фінансовому ресурсі, який прийшов у місцеві громади.

Чинні мери – переможці цього процесу,

– наголосив він.

Він також назвав 3 інші фактори, які сприяли успіхи переобраних мерів:

розуміння конкретної місцевої проблематики. Мери розуміли, що місцеве самоврядування – це конкретні справи. "Тут можна не політично брати, а господарсько, наприклад", – вважає Солонтай.

внаслідок "спайки" з різними корупційними, правоохоронними органами, які недостатньо проконтролювали порушення що відбулися.

міські голови змогли провести асоціацію, що громада, самоврядування – це мер та його команда.

"Однак це проблема для розвитку громад в Україні, тому що це громади – це насамперед люди", – відзначив експерт з політики.

Чому люди голосували за чинних мерів

Незалежно від того, в яких містах проходили вибори, переважно на посадах залишаються чинні міські голови. За словами Олександра Солонтая, це свідчить, що люди дуже розчаровані та налякані такими змінами, які відбулися внаслідок президентських та парламентських виборів у 2019 році.

Також не працює правоохоронна система й верховенство права. Люди, які за допомогою децентралізації накопичили великі статки, завдяки цьому фінансовому ресурсу мають можливість добре виступити на виборах,

– прокоментував він.

Також експерт зауважив, що на цих виборах зафіксували низьку явку. Відтак це вкотре показало, що пасивність громадян в багатьох випадках не дозволяє робити змін там, де це потрібно.

Детальніше про перебіг та результати місцевих виборів в Україні – читайте за посиланням.



Дати другого туру місцевих виборів-2020 / Інфографіка 24 каналу