Раздают даже сладкую вату: как кандидаты пытаются подкупить украинцев перед выборами
В рамках избирательной кампании 2020 уже начались первые подкупы избирателей. Теперь кандидаты раздают украинцам преимущественно продукты, среди них – сахар, шампанское, круассаны и даже сладкая вата. Однако с каждым днем масштабы поощрений избирателей будут только расти.
Кто может помешать подкупу
Остановить масштабные подкупы украинцев накануне местных выборов сможет только полиция. Именно от реакции правоохранителей в первые дни избирательной кампании будет зависеть, как далеко смогут зайти кандидаты в попытках подкупить людей. Об этом заявила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в интервью "РБК-Украина".
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Детали о подкупе избирателей
По словам активистки, подкупы во время местных выборов работают гораздо существеннее, чем при национальных.
На местные выборы идут бизнесмены, у кого-то есть плиточный завод, у кого-то– сахарный, у кого-то– пекарня и так далее. Одни кандидаты хотят этим "поделиться" с избирателем. А другие, понимая, что гречка проигрывает деньгам, могут прибегнуть к подкупу в денежной форме,
– рассказала Айвазовская.
Что считается подкупом
Активистка также отметила, что во время местных выборов существенно расширили список материальных поощрений, которые нельзя раздавать избирателям. Отныне подкупом считается все, что передают избирателям с названием партии, с именем кандидата, его изображением и логотипом.
Местные выборы в Украине: самое важное
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.
- Местные выборы состоятся на всех территориях Украины, кроме аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса. В зоне ООС выборы назначат только после деоккупации территорий.
- Изменить место голосования украинцы могут до 10 сентября.
- Результаты первого тура выборов должны объявить до 6 ноября.