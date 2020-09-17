В рамках избирательной кампании 2020 уже начались первые подкупы избирателей. Теперь кандидаты раздают украинцам преимущественно продукты, среди них – сахар, шампанское, круассаны и даже сладкая вата. Однако с каждым днем масштабы поощрений избирателей будут только расти.

Кто может помешать подкупу

Остановить масштабные подкупы украинцев накануне местных выборов сможет только полиция. Именно от реакции правоохранителей в первые дни избирательной кампании будет зависеть, как далеко смогут зайти кандидаты в попытках подкупить людей. Об этом заявила координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в интервью "РБК-Украина".

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Детали о подкупе избирателей

По словам активистки, подкупы во время местных выборов работают гораздо существеннее, чем при национальных.

На местные выборы идут бизнесмены, у кого-то есть плиточный завод, у кого-то– сахарный, у кого-то– пекарня и так далее. Одни кандидаты хотят этим "поделиться" с избирателем. А другие, понимая, что гречка проигрывает деньгам, могут прибегнуть к подкупу в денежной форме,

– рассказала Айвазовская.

Что считается подкупом

Активистка также отметила, что во время местных выборов существенно расширили список материальных поощрений, которые нельзя раздавать избирателям. Отныне подкупом считается все, что передают избирателям с названием партии, с именем кандидата, его изображением и логотипом.

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