В селе Сосновка, Сумской области, обнаружили работу "фейкового" избирательного участка во время местных выборов 25 октября. Правоохранители уже открыли уголовное производство – отдельным лицам выдвинут подозрения.

Во время брифинга 26 октября заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что в поселке Сосновка Конотопского района Сумской области во время местных выборов работал ложный избирательный участок, сообщает 24 канал.

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Так, из-за политической борьбы между двумя политическими силами, одна из которых присвоила себе право проводить местные выборы и создала так называемую "фейковую", самозваную избирательную комиссию. На этом участке жителям предлагали проголосовать на выборах в ОТО.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет выдвинуто подозрение лицам, которые нарушив Уголовный кодекс, самовольно присвоили себе право проводить выборы,

– заявил Геращенко.

Напомним, что 25 октября председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская заявила, что в Сосновке часть общества не захотела вливаться в большую ОТО. Так, они самостоятельно отпечатали бюллетени и провели собственные "выборы". Фэйковый участок работал по идентичным номером, как и действительная УИК – 590211. Рядом со входом в поддельный участок играла музыка, людей активно приглашали на голосование. Зато настоящий участок был расположен в глубине села, люди не знали, что на самом деле необходимо было идти туда. Как следствие – на настоящем участке была очень низкая явка.

Какое наказание ожидает виновных

В соответствии со статьей 353 Уголовного кодекса Украины, самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица, соединенное с совершением каких-либо общественно опасных деяний, карается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, арестом до шести месяцев или ограничением свободы до трех лет.

За те же действия, связанные с использованием форменной одежды или служебного удостоверения работника правоохранительного органа виновным "светит" ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы до трех лет.