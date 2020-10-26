У селі Соснівка, що у Сумській області, виявили роботу "фейкової" виборчої дільниці під час місцевих виборів 25 жовтня. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження – окремим особам висунуть підозри.

Під час брифінгу 26 жовтня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що у селищі Соснівка Конотопського району Сумської області під час місцевих виборів працювала несправжня виборча дільниця, повідомляє 24 канал.

До теми Стаття Порушення на місцевих виборах-2020: деталі

Так, через політичну боротьбу між двома політичними силами, одна з них присвоїла собі право проводити місцеві вибори та створила так звану "фейкову", самозвану виборчу комісію. На цій дільниці мешканцям пропонували проголосувати на виборах до ОТГ.

По цьому факту порушена кримінальна справа. Найближчим часом буде висунута підозра особам, які порушивши Кримінальний кодекс, самовільно присвоїли собі право проводити вибори,

– заявив Геращенко.

Нагадаємо, що 25 жовтня голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська заявила, що у Соснівці частина громади не захотіла вливатися в більшу ОТГ. Так, вони самостійно видрукували бюлетені й провели власні "вибори". Фейкова дільниця працювала за ідентичним номером, як і дійсна ДВК – 590211. Поруч зі входом до підробної дільниці грала музика, людей активно запрошували на голосування. Натомість справжня дільниця була розташована в глибині села, люди не знали, що насправді необхідно було йти туди. Як наслідок – на справжній дільниці була дуже низька явка.

Яке покарання очікує винних

Згідно зі статтею 353 Кримінального кодексу України, самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арештом до шести місяців або обмеженням волі до трьох років.

За ті ж дії, пов'язані з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу винним "світить" обмеженням волі на термін до чотирьох років або позбавлення волі до трьох років.