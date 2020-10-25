Как проходят местные выборы 2020 в городах Украины: онлайн-трансляция на 24 канале
По всей Украине 25 октября активно проходят местные выборы-2020. В прямом эфире 24 канала в течение дня будут рассказывать, что происходит на участках в городах и селах Украины.
Журналисты 24 канала проверят, как проходят выборы в разных городах страны. Они вживую будут включаться с избирательных участков и будут рассказывать детали избирательного процесса.
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В частности покажут, как проходят местные выборы в столице и области, а также в таких городах и поселках Украины:
- во Львове и области,
- Харькове,
- Смеле,
- Хмельницком,
- Черкассах,
- Виннице,
- Николаеве и других.
Местные выборы 2020 – смотрите прямую трансляцию 24 канала:
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